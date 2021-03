Ini Daftar Lengkap Nominasi Utama Piala Oscar Tahun ini

MANK, film besutan David Fincher memimpin nominasi Oscar tahun ini untuk 10 kategori, di antaranya Film Terbaik dan Sutradara Terbaik.

Dalam pengumuman nominee, Senin (15/3), film lain yang berada di urutan kedua dengan enam nominasi adalah drama imigran Korea-Amerika Minari, lalu film yang tentang demensia mengerikan The Father.

Berikut daftar lengkap nominasi utama untuk Academy Awards ke-93, yang akan digelar di Hollywood pada 25 April 2021.

Film Terbaik: The Father, Judas and Black Mesiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, serta The Trial of the Chicago 7

Sutradara Terbaik: Chloe Zhao (Nomadland), David Fincher (Mank) ,Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Young Promising Woman), serta Thomas Vinterberg (Another Round)

Aktor Terbaik: Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank), dan Steven Yeun (Minari)

Aktris Terbaik: Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom) Hari Andra (United States vs Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland), dan Carey Mulligan (Young Promising Woman).

Aktor Pendukung Terbaik: Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7), Daniel Kaluuya (Judas and Black Mesiah) Leslie Odom, Jr (One Night in Miami), Paul Raci (Sound of Metal), serta Lakeith Stanfield, "Judas and Black Mesiah)

Aktris Pendukung Terbaik: Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), Amanda Seyfried (Mank), serta Yuh-Jung Youn (Minari)

Film dengan fitur internasional Terbaik: Another Round (Denmark), Better Days (Hong Kong), Collective (Rumania), The Man Who Sold His Skin (Tunisia), dan Quo Vadis, Aida? (Bosnia). (AFP/M-4)