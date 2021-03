BTS Gagal Boyong Grammy Perdana, Army pun Gusar

Tidak ada yang terlalu terkejut saat duet Lady Gaga dan Ariana Grande dengan lagunya 'Rain on me' memenangkan Grammy Awards tahun ini untuk kategori Best pop duo/group performance.

Meski begitu, BTS Army -penggemar megastar K-Pop BTS- yang memiliki harapan besar bahwa idol grup tersebut akan memenangkan Grammy pertama mereka tak urung merasa kecewa.

Sebelumnya Idol grup yang beranggotakan tujuh orang itu masuk dalam nominasi Best pop duo/group performance Grammy Awards ke 63 untuk single No. 1 "Dynamite".

Lagu upbeat berbahasa Inggris tersebut bahkan berhasil menduduki puncak Hot 100 Billboard pada tahun lalu.

Namun, ketika bersanding dengan single 'Un Dia (One Day)' dari J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, dan Tainy, 'Intentions' dari Justin Bieber featuring Quavo, dan 'Exile'-nya Taylor Swift featuring Bon Iver, BTS harus berlapang dada untuk menerima kenyataan bahwa kompetitor yang mereka hadapi amatlah berat.

Pasca idola mereka gagal membawa pulang Grammy Awards tahun ini, para Army pun memprotes keputusan tersebut dengan melayangkan tagar #LightItUpBTS dan #BTSOurGreatestPrize yang langsung tranding di twitter.

“Siapa bilang BTS kehilangan grammy? Itu grammy yang kehilangan BTS,” cuit salah satu fans seperti dilansir billboard.com, Senin (15/3).

"Meski saya mencintai ariana dan gaga, namun penghargaan ini seharusnya dimiliki oleh BTS dan semua orang tahu itu," sahut penggemar BTS lainnya, "mereka sangat pantas mendapatkannya, ini sangat menyedihkan," pungkasnya. (Billboard/M-2)