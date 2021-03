Inilah Daftar Pemenang Utama Grammy Award 2021

Rapper Megan Thee Stallion juga meraih sukses dengan membawa pulang tiga penghargaan termasuk Artis Pendatang Baru Terbaik. Selain itu, Taylor Swift juga memenangkan penghargaan Album of the Year untuk ketiga kalinya dalam kariernya. Album Folklore milik Swift, diganjar trofi Record of the Year. Berikut adalah daftar pemenang di sejumlah kategori kunci di ajang tahunan yang ke-63 tersebut seperti disarikan AFP. GRAMMY Award 2021 telah digelar di Staples Center, AS Minggu waktu setempat atau Senin (15/3) WIB. Beyonce memenangkan empat trofi di ajang tahun ini dan dengan demikian memecahkan rekor kemenangan sebagai penyanyi perempuan yang paling banyak meraih trofi, yakni 28 buah .

Artis Pendatang Baru Terbaik: Megan Thee Stallion

Video Musik Terbaik: Beyonce, "Brown Skin Girl"

Album Rap Terbaik: Nas, "King's Disease"

Lagu Rap Terbaik: Megan Thee Stallion feat Beyonce, "Savage"

Penampilan Rap Terbaik: Megan Thee Stallion feat Beyonce, "Savage"

Album Rock Terbaik: The Strokes, "The New Abnormal"

Lagu Rock Terbaik: Brittany Howard, "Stay High"

Penampilan Rock Terbaik: Fiona Apple, "Shameika"

Album Vokal Pop Terbaik: Dua Lipa, "Future Nostalgia"

Penampilan Solo Pop Terbaik: Harry Styles, "Watermelon Sugar"

Penampilan Duo / Grup Pop Terbaik: Lady Gaga dengan Ariana Grande, "Rain on Me"

Album R & B Terbaik: John Legend, "Bigger Love"

Penampilan R & B Terbaik: Beyonce, "Black Parade"

Album Musik Alternatif Terbaik: Fiona Apple, "Fetch the Bolt Cutters"

Album Musik Global Terbaik: Burna Boy, "Twice as Tall"

Album Country Terbaik: Miranda Lambert, "Wildcard"

Lagu Penulisan Terbaik untuk Media Visual: Billie Eilish, "No Time to Die" (untuk "No Time to Die")