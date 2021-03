Rekor, Taylor Swift Cetak Hattrick untuk Album of The Year

Taylor Swift memenangkan Grammy Awards 2021 untuk kategori Album of The Year lewat album kedelapannya, 'Folklore'.

Penyanyi kelahiran Pennsylvania 1989 ini berhasil mengungguli nomine lain untuk kategori Album of the Year seperti Haim, Post Malone, Black Pumas, Jhené Aiko, Jacob Collier, Coldplay, dan Dua Lipa.

Atas kemenangannya tahun ini, Swift pun menjadi perempuan musikus pertama yang memenangkan Album of the Year sebanyak tiga kali dalam sejarah Grammy Awards.

Swift juga masuk dalam lima nominasi Grammy ke 63 tahun ini, seperti Song of the Year, Best pop solo performance untuk lagunya yang berjudul 'Cardigan', Best pop duo/group performance untuk penampilannya dengan Bon Iver membawakan lagu 'Exile', Best pop vocal album, dan Best song written for visual media untuk lagu 'Beautiful Ghosts'.

Ini merupakan kemenangan kesebelas Swift dalam ajang Grammy Awards.

Sebelumnya Swift sempat mengejutkan para pengamat musik di Amerika karena keputusan nekatnya untuk merilis album 'Folklore' di masa pandemi (Juli 2020) yang kemudian ia tindaklanjuti dengan perilisan album pendamping bertajuk 'Evermore' pada Desember, yang menampilkan kompilasi penampilannya bersama HAIM, Bon Iver, dan The National. (M-2)