Billie Eilish Raih Record of the Year di Ajang Grammy

Billie Eilish meraih Grammy untuk Rekaman Terbaik Tahun Ini untuk kedua kalinya berturut-turut. Ini merupakan prestasi besar bagi penyanyi berusia 19 tahun, yang menyapu keempat kategori teratas pada penghargaan tahun lalu.

Kali ini, sensasi pop yang edgy ini mengalahkan nama-nama besar seperti Megan Thee Stallion dan Beyonce, serta Dua Lipa, Post Malone dan Doja Cat, untuk memenangkan penghargaan tahun ini untuk hitnya "Everything I Wanted .

"Everything I Wanted" adalah ode perjuangan yang menyentuh tentang kecemasan seorang remaja atas perasaan tidak mampu, sindrom kekhawatiran tentang menyesuaikan diri.

Tahun lalu, Eillish memenangkan penghargaan Record of the Year untuk hitnya "Bad Guy" dari debutnya albumnya "When we all fall asleep, where do we go? yang juga "memenangkan Album of the Year.

Sebelum albumnya dirilis pada Maret 2019, Eilish telah memenangkan banyak pengikut online karena suaranya yang unik dan berat, serta sentuhan musik dansa elektronik. Dia sekarang menjadi salah satu bintang pop terbesar di dunia.

Meskipun pandemi memaksanya dia membatalkan tur globalnya, Eilish masih produktif termasuk menulis tema balada untuk film James Bond mendatang "No Time to Die" , yang juga meraih Grammy tahun ini. (AFP/M-4).