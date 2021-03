Lagu Milik H.E.R Dinobatkan Sebagai Song of The Year

I Can't Breathe lagu milik artis R & B, H.E.R meraih Grammy untuk Lagu Tahun Ini, Lagu penyanyi berusia 23 tahun tersebut berkisah tentang rasa sakit warga kulit hitam dan kebrutalan polisi.

Lagu yang terinspirasi protes anti-rasisme massal menyusul kematian seorang pria kulit hitam, George Floyd ini, mengalahkan lagu milik Taylor Swift, Beyonce dan Billie Eilish.

"I Can't Breathe" adalah ungkapan yang menggemakan kata-kata terakhir Eric Garner, yang meninggal setelah polisi New York menahannya saat menangkapnya karena dicurigai menjual rokok. Floyd, yang meninggal saat seorang polisi Minnesota menekan lehernya dengan lutut selama hampir sembilan menit, mengucapkan kata-kata yang sama saat dia memohon belas kasihan. Itu telah menjadi nyanyian di mana-mana di protes Black Lives Matter terhadap kebrutalan polisi.

Dalam lagu bluesnya yang diisi dengan lirik yang memilukan, H.E.R. bertanya mengapa ketiga kata tersebut begitu sering ditanggapi dengan ketidakpedulian. "Saya tidak membayangkan bahwa ketakutan saya dan rasa sakit saya akan berdampak," kata musisi itu saat menerima trofi. "Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi saya hadiah berupa suara dan pena dan menggunakan saya sebagai wadah untuk menciptakan perubahan," lanjutnya.

H.E.R. sudah memiliki dua Grammy sebelumnya., Penyanyi asal California, yang nama panggungnya merupakan akronim dari "Having Everything Revealed" - sangat dihormati dalam industri ini, jauh sebelum dia masuk ke skena arus utama. Dia baru-baru ini melantunkan "America The Beautiful" selama pertunjukan pregame Super Bowl. (AFP/M-4)