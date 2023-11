Peringati Ulang Tahun ke-56, Indosat Serukan Semangat 'menembu56atasan' dalam Berdayakan Indonesia

INDOSAT Ooredoo Hutchison (Indosat) merayakan usia ke-56 sebagai bagian tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi telekomunikasi dan digitalisasi di Indonesia. Lewat semangat 'menembu56atasan' atau menembus batas, Indosat mengajak berbagai pihak untuk memberdayakan Indonesia dan mempercepat transformasi digital bangsa lewat kemajuan teknologi, infrastruktur telekomunikasi, sumber daya manusia, dan keberlanjutan. President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan, "Peringatan ulang tahun ke-56 Indosat Ooredoo Hutchison menandai babak baru perjalanan tanpa henti kami dalam memajukan teknologi dan telekomunikasi di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kelas dunia, menghubungkan, dan memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, kami bertekad untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital paling di pilih di Indonesia dan membawa nama Indonesia di tingkat global." Baca juga: Indosat dan Narasi Gelar Festival Film Pendek Save Our Socmed 2023 Perjalanan tanpa akhir Indosat selama 56 tahun dalam memberdayakan Indonesia mencakup pencapaian penting dalam setahun terakhir, seperti keberhasilan Indosat dalam memperluas jaringannya yang telah 100% terintegrasi ke pelosok pedesaan menggunakan teknologi Multi Operator Core Network (MOCN). Dalam inisiatif yang selesai sesuai target satu tahun ini, pelanggan Indosat dapat menikmati pengalaman digital yang lebih baik didukung jangkauan jaringan yang lebih luas dengan tambahan lebih dari 700 kecamatan, kualitas layanan di dalam ruangan yang lebih baik untuk tambahan 32% populasi, serta pengalaman internet yang lebih cepat hingga dua kali lipat. Kecepatan unduh dan latensi yang lebih baik meningkatkan sekitar 20% pengalaman pelanggan untuk layanan utama seperti video streaming dan gaming. Baca juga: 5 Cara Cek Kuota Indosat Berikut Daftar Harga, Cara Isi, dan Transfer Indosat juga terus mengurangi kesenjangan akses digital dengan fokus perluasan jaringan di wilayah timur Indonesia. Saat ini, jaringan Indosat telah menjangkau 88% populasi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan 86% populasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Indosat mendorong kolaborasi dan ko-kreasi melalui peluncuran Indosat Marvelous Xperience Center (Indosat MX Center) yang menghadirkan berbagai inovasi dengan teknologi 5G, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Lebih lanjut, Indosat memperlihatkan komitmennya dalam mengatasi kesenjangan talenta digital melalui kerja sama bersama Cisco Networking Academy yang akan melatih 50 ribu peserta IDCamp angkatan pertama hingga 200 ribu orang yang tinggal di daerah terpencil dalam tiga tahun mendatang, termasuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, universitas, dan organisasi nonprofit. Dalam hal lingkungan yang keberlanjutan, Indosat bersama GSMA menginisiasi pelatihan pemetaan wilayah laut dan pesisir menggunakan aplikasi Qfield untuk menyediakan Open-source & Geospatial Mapping di wilayah pesisir dan laut Kalimantan Utara. Selain itu, Indosat memberikan solusi digital berbasis Internet of Things (IoT) kepada para petambak udang lokal untuk memantau kadar air dalam tambak, yang bertujuan meningkatkan produktivitas. Tindakan ini juga mencakup program Employee Carbon Offset (ECO) yang melibatkan penanaman 5.600 pohon mangrove di wilayah Bulu Cindea, Makassar, Sulawesi Selatan. Khusus untuk pelanggan setia IM3, terdapat beragam penawaran menarik untuk menyemarakkan hari jadi Indosat ke-56 ini. Mulai dari 18 hingga 27 November 2023, pelanggan dapat menikmati paket Freedom Internet 100GB dan Freedom Internet 150GB dengan harga spesial Rp160.000 dan Rp200.000 untuk 30 hari. Pembelian Kartu Perdana IM3 secara online di im3.id/shop bisa mendapatkan diskon 20% dan gratis pengiriman ke seluruh Indonesia. IM3 juga menghadirkan promo IMpoin dengan menukarkan 56 poin untuk berbagai reward lifestyle, Hot Promo Spesial Anniversary, dan kesempatan memenangkan hadiah menarik seperti kuota hingga 56.000GB, saldo e-wallet hingga Rp21 juta dan iPhone 15 dengan berlangganan konten digital. Untuk pelanggan IM3 Postpaid, diskon 56% ditawarkan untuk produk Prime 100 selama 12 bulan. IM3 juga telah menyelesaikan pembaruan 105 Gerai IM3 yang tersebar di seluruh Indonesia yang mengusung konsep layanan Fast, Simple, & Flexible untuk menghadirkan perangkat, sistem baru, dan solusi yang lebih cepat melalui pelayanan digital kepada pelanggan setia IM3. Untuk info lebih lanjut http://im3.id/promoultah Sementara itu, Tri menawarkan empat promo spesial ulang tahun yaitu Happy Deals 100GB 30hari dengan potongan 65.000 menjadi seharga 140.000 mulai periode 17-21 November 2023. Lalu, Promo Kilat Spesial 56th Indosat berupa paket data 65GB 30hari seharga 100.000 mulai periode 14-23 November 2023. Ada juga promo BonsTri hanya dengan redeem 56 poin BonsTri pengguna Tri bisa mendapatkan voucher Coca-Cola yang bisa didapatkan di Alfamart terdekat mulai tanggal 20-21 November 2023. Tak hanya itu, pengguna Tri juga bisa mendapatkan total kuota hingga 56.000GB cukup dengan subscribe produk layanan digital Tri selama periode 1-30 November 2023. Untuk info lebih lanjut http://tri.co.id/PromoUltahIOH56 Untuk layanan FTTH, Indosat melalui brand Indosat HiFi meluncurkan program baru di momen ulang tahun yaitu bundling dengan layanan Catchplay+ Lite khusus untuk pelanggan 100 Mbps ke atas. Melalui program ini, pelanggan bisa langsung bisa menikmati konten premium , seperti film blockbuster Hollywood, film independen dan serial drama favorit. Bagi pelanggan baru, Indosat HiFi memiliki program Advance Payment, di mana pelanggan mendapatkan gratis biaya langganan selama 2 bulan dengan membayar biaya berlangganan selama 10 bulan, atau gratis 1 bulan dengan membayar 5 bulan di muka. "Dengan semangat 'Menembus Batasan', Indosat akan terus cetak sejarah baru dalam menapaki perjalanan tanpa akhir menuju masa depan digital yang semakin inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutup Vikram. (RO/Z-1)

INDOSAT Ooredoo Hutchison (Indosat) merayakan usia ke-56 sebagai bagian tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi telekomunikasi dan digitalisasi di Indonesia.

Lewat semangat 'menembu56atasan' atau menembus batas, Indosat mengajak berbagai pihak untuk memberdayakan Indonesia dan mempercepat transformasi digital bangsa lewat kemajuan teknologi, infrastruktur telekomunikasi, sumber daya manusia, dan keberlanjutan.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan, "Peringatan ulang tahun ke-56 Indosat Ooredoo Hutchison menandai babak baru perjalanan tanpa henti kami dalam memajukan teknologi dan telekomunikasi di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kelas dunia, menghubungkan, dan memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, kami bertekad untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital paling di pilih di Indonesia dan membawa nama Indonesia di tingkat global."

Baca juga: Indosat dan Narasi Gelar Festival Film Pendek Save Our Socmed 2023

Perjalanan tanpa akhir Indosat selama 56 tahun dalam memberdayakan Indonesia mencakup pencapaian penting dalam setahun terakhir, seperti keberhasilan Indosat dalam memperluas jaringannya yang telah 100% terintegrasi ke pelosok pedesaan menggunakan teknologi Multi Operator Core Network (MOCN).

Dalam inisiatif yang selesai sesuai target satu tahun ini, pelanggan Indosat dapat menikmati pengalaman digital yang lebih baik didukung jangkauan jaringan yang lebih luas dengan tambahan lebih dari 700 kecamatan, kualitas layanan di dalam ruangan yang lebih baik untuk tambahan 32% populasi, serta pengalaman internet yang lebih cepat hingga dua kali lipat.

Kecepatan unduh dan latensi yang lebih baik meningkatkan sekitar 20% pengalaman pelanggan untuk layanan utama seperti video streaming dan gaming.

Baca juga: 5 Cara Cek Kuota Indosat Berikut Daftar Harga, Cara Isi, dan Transfer

Indosat juga terus mengurangi kesenjangan akses digital dengan fokus perluasan jaringan di wilayah timur Indonesia. Saat ini, jaringan Indosat telah menjangkau 88% populasi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan 86% populasi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, Indosat mendorong kolaborasi dan ko-kreasi melalui peluncuran Indosat Marvelous Xperience Center (Indosat MX Center) yang menghadirkan berbagai inovasi dengan teknologi 5G, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT).

Lebih lanjut, Indosat memperlihatkan komitmennya dalam mengatasi kesenjangan talenta digital melalui kerja sama bersama Cisco Networking Academy yang akan melatih 50 ribu peserta IDCamp angkatan pertama hingga 200 ribu orang yang tinggal di daerah terpencil dalam tiga tahun mendatang, termasuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, universitas, dan organisasi nonprofit.

Dalam hal lingkungan yang keberlanjutan, Indosat bersama GSMA menginisiasi pelatihan pemetaan wilayah laut dan pesisir menggunakan aplikasi Qfield untuk menyediakan Open-source & Geospatial Mapping di wilayah pesisir dan laut Kalimantan Utara.

Selain itu, Indosat memberikan solusi digital berbasis Internet of Things (IoT) kepada para petambak udang lokal untuk memantau kadar air dalam tambak, yang bertujuan meningkatkan produktivitas. Tindakan ini juga mencakup program Employee Carbon Offset (ECO) yang melibatkan penanaman 5.600 pohon mangrove di wilayah Bulu Cindea, Makassar, Sulawesi Selatan.

Khusus untuk pelanggan setia IM3, terdapat beragam penawaran menarik untuk menyemarakkan hari jadi Indosat ke-56 ini.

Mulai dari 18 hingga 27 November 2023, pelanggan dapat menikmati paket Freedom Internet 100GB dan Freedom Internet 150GB dengan harga spesial Rp160.000 dan Rp200.000 untuk 30 hari.

Pembelian Kartu Perdana IM3 secara online di im3.id/shop bisa mendapatkan diskon 20% dan gratis pengiriman ke seluruh Indonesia.

IM3 juga menghadirkan promo IMpoin dengan menukarkan 56 poin untuk berbagai reward lifestyle, Hot Promo Spesial Anniversary, dan kesempatan memenangkan hadiah menarik seperti kuota hingga 56.000GB, saldo e-wallet hingga Rp21 juta dan iPhone 15 dengan berlangganan konten digital.

Untuk pelanggan IM3 Postpaid, diskon 56% ditawarkan untuk produk Prime 100 selama 12 bulan. IM3 juga telah menyelesaikan pembaruan 105 Gerai IM3 yang tersebar di seluruh Indonesia yang mengusung konsep layanan Fast, Simple, & Flexible untuk menghadirkan perangkat, sistem baru, dan solusi yang lebih cepat melalui pelayanan digital kepada pelanggan setia IM3. Untuk info lebih lanjut http://im3.id/promoultah

Sementara itu, Tri menawarkan empat promo spesial ulang tahun yaitu Happy Deals 100GB 30hari dengan potongan 65.000 menjadi seharga 140.000 mulai periode 17-21 November 2023.

Lalu, Promo Kilat Spesial 56th Indosat berupa paket data 65GB 30hari seharga 100.000 mulai periode 14-23 November 2023. Ada juga promo BonsTri hanya dengan redeem 56 poin BonsTri pengguna Tri bisa mendapatkan voucher Coca-Cola yang bisa didapatkan di Alfamart terdekat mulai tanggal 20-21 November 2023.

Tak hanya itu, pengguna Tri juga bisa mendapatkan total kuota hingga 56.000GB cukup dengan subscribe produk layanan digital Tri selama periode 1-30 November 2023. Untuk info lebih lanjut http://tri.co.id/PromoUltahIOH56

Untuk layanan FTTH, Indosat melalui brand Indosat HiFi meluncurkan program baru di momen ulang tahun yaitu bundling dengan layanan Catchplay+ Lite khusus untuk pelanggan 100 Mbps ke atas.

Melalui program ini, pelanggan bisa langsung bisa menikmati konten premium , seperti film blockbuster Hollywood, film independen dan serial drama favorit.

Bagi pelanggan baru, Indosat HiFi memiliki program Advance Payment, di mana pelanggan mendapatkan gratis biaya langganan selama 2 bulan dengan membayar biaya berlangganan selama 10 bulan, atau gratis 1 bulan dengan membayar 5 bulan di muka.

"Dengan semangat 'Menembus Batasan', Indosat akan terus cetak sejarah baru dalam menapaki perjalanan tanpa akhir menuju masa depan digital yang semakin inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutup Vikram. (RO/Z-1)