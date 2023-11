OPPO Find N3 Series Pop Up Store Hadirkan Konsep Bandara Internasional

DALAM rangkaian peluncuran produk flagship lipat terbaru OPPO Find N3 Series, OPPO Indonesia hadir memberikan nuansa dan pengalaman baru dalam konsep all in one retail kepada para konsumen premium OPPO melalui OPPO Find N3 Series Pop Up Store di Plaza Indonesia, Jakarta. Beragam fitur menarik dari perangkat flagship lipat terbaru dari OPPO yang menunjang produktivitas, mobilitas, hingga kenyamanan dalam menggunakan smartphone saat traveling dibungkus menarik dalam konsep pop up store bertema ‘OPPO International Skyport’. OPPO Find N3 Series Pop Up Store di Plaza Indonesia, Jakarta, ini hadir mulai tanggal 17 November hingga 31 Desember 2023. Baca juga: Manjakan Pengguna, OPPO Find N3 Hadirkan Kualitas Kamera Terbaik Chief Marketing Officer OPPO Indonesia Patrick Owen mengatakan, “OPPO Indonesia selalu ingin memberikan pengalaman yang berbeda bagi para konsumen kami." "Bandara internasional punya karakteristik bernuansa premium, menjadi titik yang dinamis serta penuh pergerakan. Mobilitas penumpangnya pun dari latar belakang yang beragam, mulai dari para pebisnis hingga keluarga yang ingin menikmati waktu bersama dalam perjalanan udara," papar Patrick dalam keterangan, Jumat (17/11). Filosofi tersebutlah yang OPPO wujudkan lewat tema pop up event ‘OPPO International Skyport’." Konsumen Dapat Pengalaman Belanja Tak Terlupakan "Tentunya dengan konsep yang menarik dan modern ini, kami berharap konsumen premium kami akan mendapatkan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan yang didesain secara eksklusif, sambil menjelajahi teknologi terkini dari OPPO, yang belum pernah dirasakan dalam event pop up mana pun sebelumnya,” ucap Patrick. Baca juga: Manjakan Konsumen, OPPO Experience Store Hadir di Pusat Perbelanjaan Melalui OPPO International Skyport, para pengunjung diajak untuk melakukan traveling menuju beragam inovasi teknologi canggih dan terbaru dari OPPO lengkap dengan beragam petunjuk arah yang menunjukkan beragam keunggulan dari OPPO Find N3 dan Schedule board yang menunjukkan jadwal OPPO Find N3 Pop Up Store di kota-kota lain. "Tentunya pengunjung dapat melakukan beragam aktivitas menarik serta mencoba beragam kecanggihan dan teknologi terbaru yang dimiliki oleh OPPO," tuturnya. Tidak ketinggalan, bagi para pengunjung yang melakukan transaksi pembelian OPPO Find N3 Series Pop Up Store Plaza Indonesia akan mendapat beragam promo menarik antara lain voucher dari Ace Hardware, Skin+, Slim+, Golden Lamian dan Traveloka, bank cashback hingga senilai Rp1.500.000 dan tambahan benefit cashback hingga Rp500.000 jika menggunakan kartu berlogo Mastercard. Baca juga; Smartphone Lipat Oppo Find N3 Flip Resmi Hadir di Indonesia Dengan membawa tema “OPPO International Skyport”, OPPO dan Singapore Airlines memberikan keuntungan eksklusif untuk konsumen yang hadir dalam event Pop-up Store OPPO Find N3 Series Plaza Indonesia melalui campaign “Swing it High, Let it Fly”. Pemenang Dapat Tiket Pesawat ke Singapura PP Pemenang utama akan mendapatkan 1 tiket economy class to Singapore PP, dan dua pemenang lainnya masing-masing akan mendapatkan 20.000 KrisFlyer Miles dan 10.000 KrisFlyer Miles. Selain itu, konsumen OPPO juga dapat bergabung dalam program CSR Mastercard yang menyalurkan donasi dalam bentuk program pemberdayaan UMKM di Indonesia. Konsumen yang menggunakan kartu debit atau kredit Mastercard akan turut serta dalam donasi senilai Rp1 juta untuk pembelian Find N3 Series dan Rp 500 ribu untuk pembelian produk OPPO lainnya pada periode 20 November hingga 31 Desember 2023. Program ini akan berjalan melalui kerjasama dengan OPPO dan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB). (RO/S-3)

