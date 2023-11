Sharp Tech Day Pamerkan Lebih dari 40 Solusi Teknologi

SELAMA 111 tahun melakukan inovasi, Sharp berada di garis depan dalam menggabungkan pemahamannya tentang teknologi tantangan di zaman modern dan kemampuan menyusun solusi berbasis teknologi. Pada 10-12 November 2023, Sharp Tech Day 2023 berlangsung di Tokyo Big Sight, Tokyo, Jepang. Sang inovator memamerkan teknologi masa depan kepada perwakilan pemerintah lokal Jepang, kedutaan asing, dan perwakilan pemerintah negara ASEAN, mitra bisnis, serta media lokal dan asing. "Sharp Tech Day menandai dimulainya transformasi teknologi generasi baru yang akan menginspirasi lebih banyak inovasi di masa depan. Inovasi baru dari Sharp ada di bidang AI, solusi EV, energi hijau, komunikasi masa depan, semikonduktor, dan robotika. Visi saya ialah melihat teknologi Sharp yang mampu mengubah kehidupan dan pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih aman. Jadi, kecepatan dan tekad merupakan dua faktor penting yang akan mendorong kemajuan teknologi kami," jelas Presiden dan CEO Sharp Corporation, Robert Wu. Baca juga: Penelitian Cisco: Hanya 20% Organisasi Indonesia yang Siap Terapkan AI Sharp memamerkan lebih dari 40 solusi teknologi dalam empat kategori utama berdasarkan kegunaan produk. "Kami mengedepankan empat inovasi terobosan yang kami yakini dapat mendefinisikan mengenai The Future of Smart Living, The Future of Smart Cities, The Future of Smart Industry, dan The Future of Sustainability," jelas Executive Managing Officer Chief Technology Officer Head of R & D Mototaka Taneya. The future of smart living Berpusat pada tema Less is More, Sharp memamerkan solusi smart living yang didukung kecerdasan buatan (AI) hasil kerja sama dengan perusahaan rintisan. Setiap produknya menerapkan teknologi yang unik. Menyesuaikan kebutuhan gaya hidup konsumen modern, Sharp bercita-cita untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam rumah tangga. The future of smart cities Di tengah situasi berbahaya yang tidak terduga, visi Sharp untuk menerapkan keamanan yang lebih baik tercermin dalam pamerannya. Jaringan 5G instan memasang semua sistem perangkat peralatan seperti baterai dan server aplikasi ke dalam tas koper tahan air yang dapat diangkut sebagai solusi bantuan penanggulangan bencana. Baca juga: Etika Kecerdasan Buatan Kurang Peroleh Perhatian dari Pengusaha Mobilitas ialah bagian penting lain dalam pengembangan kecerdasan kota. Dalam hal ini, Sharp terus menjadi inovator penting dalam meningkatkan keselamatan bagi pengemudi melalui fitur bantuan mengemudi AI. Ini solusi untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara melalui AI. Fitur ini dapat memperingatkan bahaya bagi pengemudi dengan menganalisis data berkendara yang dikumpulkan oleh AI dan melakukan simulasi dengan data pengemudi profesional. Hal ini mendukung peningkatan keterampilan berkendara yang aman. The future of smart industry Berfokus pada pengintegrasian better efficiency, kantor pintar Sharp melalui XR dan sistem robotik pada gudang logistik meningkatkan efisiensi kinerja logistik. Selain itu, melalui terobosan teknologi manufaktur dan laboratorium pintar yang didukung AI dan sensing technology mampu memberikan solusi manufaktur dan bioteknologi yang luar biasa dan berorientasi pada masa depan. The future of sustainability Selaras dengan permintaan global terhadap solusi berkelanjutan, Sharp mulai melakukan inovasi pada energi hijau dan komunikasi digital ramah lingkungan. Pengembangan tenaga surya agar dapat kompatibel dengan aplikasi di rumah dan bisnis menjadi terobosan untuk berinovasi dalam modul surya baru yang dapat digunakan pada industri kendaraan listrik (EV) dan luar angkasa. Menambah rangkaian produk berkelanjutan, backplane Sharp IGZO mewujudkan visibilitas tinggi pada tampilan kertas elektronik baru atau ePoster dengan konsumsi daya nol watt saat menampilkan gambar tak bergerak. Produk ePoster ini merupakan hasil kolaborasi dengan E Ink Holdings Inc pun kini telah hadir dalam ukuran A2, ukuran poster standar. Menjalin sinergi antarinovator Selain mengembangkan solusi inovatif, Sharp meyakini peran lebih besar dalam menyatukan para inovator untuk membentuk sinergi yang meningkatkan kemajuan dan kecepatan teknologi ke pasar. Sharp merilis spesifikasi teknologi AI canggihnya dan membangun sistem yang memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi. Percaya bahwa perusahaan rintisan memiliki banyak ide dan teknologi, Sharp bekerja sama dengan lima perusahaan rintisan untuk lebih mengembangkan teknologi AI generatif. Mitra strategis Sharp, Foxconn pun memamerkan kendaraan listrik SUV mereka serta serangkaian semikonduktor otomotif, MCU otomotif dengan keandalan tinggi, dan kontrol IC LED. Sharp juga menyelenggarakan hackathon di SharpTech Day dengan memberikan ruang untuk berkreasi bagi orang-orang yang memiliki beragam latar belakang dan pengetahuan dalam bidang teknologi guna menyambut ide-ide inovatif dari para insinyur dan desainer yang terlibat dalam peralatan video, perusahaan, tim, atau individu dari perusahaan rintisan dan akademisi, terlepas dari industri atau pekerjaannya. Mereka ditantang untuk mendefinisikan ulang nilai baru televisi di masa depan. Para peserta mengembangkan aplikasi dan prototipe perangkat lunak dengan berbagai tema seperti AI, Web3, kualitas hidup, dan hiburan. Berhasil menjadi pemenang hackathon dengan membawa pulang hadiah uang tunai senilai 1 juta yen, tim Yukai na Nakama Tachi mengajukan ide tentang asisten AI yang berada dekat dengan keluarga. Sharp akan mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan prototipe bersama tim juara. (RO/Z-2)

