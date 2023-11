Bold Battle of Legends 20223 Rampung, Lima Pemain Jalani Trial Jadi Pro Player di RRQ

RANGKAIAN turnamen esports Bold Battle of Legends 2023 mencapai klimaksnya pada pertandingan babak playoffs dan grand final yang diselenggarakan di Summarecon Mall Bekasi. Babak pamungkas yang disaksikan ribuan penonton yang hadir, termasuk yang menonton lewat live streaming, berhasil melahirkan lima pemain yang dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) dan mendapat kesempatan menjalani trial bersama Team Rex Regum Qeon (RRQ). Kelima pemain tersebut adalah B1GBANG dari tim Dewa YaGesYa untuk role Midlaner, Vanzzsyl dari tim MGTR EVLOGIA untuk role Jungler, Mossa dari tim MGTR EVLOGIA untuk role Roamer, Hawfearr dari tim MGTR EVLOGIA untuk role Goldlaner, dan Zavyrr dari tim MGTR EVLOGIA untuk role EXP Laner. Baca juga : PMG Gelar Turnamen Ngapak Mobile Legends se-Eks Karesidenan Banyumas Bold Battle of Legends 2023 merupakan turnamen besutan LAzone.id berkolaborasi dengan Rex Regum Qeon atau RRQ, yang ditujukan untuk mencari talenta-talenta muda esports Indonesia. LAzone.id merupakan platform media yang mengkhususkan diri terhadap generasi muda, termasuk juga konsisten mendorong kemajuan dunia esports di Tanah Air. Baca juga : Pemain Esports Makin Meningkat, Lita Bagikan Penghargaan di Momen HUT Ke-3 Berlangsung selama dua bulan sejak Oktober yang lalu, turnamen total diikuti oleh 3.555 pemain yang berasal dari 711 tim esports dari berbagai daerah. Mereka memperebutkan total prize pool senilai Rp 100 juta dan tentu saja kesempatan utama bagi para MVP menjalani trial bersama RRQ. Perwakilan LAzone.id Christian Setiawan mengatakan dengan terpilihnya lima MVP tersebut membuktikan bahwa skena esports Indonesia tak pernah kekurangan talenta-talenta muda berbakat yang berpeluang meraih prestasi di masa depan. “Kelima MVP ini merupakan yang terbaik sepanjang jalannya turnamen Bold Battle of Legends 2023. Terbukti mereka berhasil menyisihkan ribuan pemain lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kita harapkan mereka sukses menjalani trial bersama RRQ dan mencetak banyak prestasi nantinya di kancah esports profesional,” terang Christian. Mempertandingkan gim Mobile Legends: Bang Bang, total terdapat empat tim yang bertanding di babak playoffs. Mereka adalah Dewa YaGesYa asal Batam, MGTR EVLOGIA dari Cirebon, Jangkar asal Pati, dan Team Vagos dari Denpasar. Di partai final Dewa YaGesYa berhasil menjadi Juara Bold Battle of Legends 2023 usai mengalahkan MGTR EVLOGIA dengan skor 3-2, melalui pertarungan yang sengit. Sementara posisi ketiga diraih oleh Team Vagos yang menaklukan Jangkar dengan skor telak 2-0. Coach Team RRQ, Fiel, mengapresiasi penyelenggaraan Bold Battle of Legends 2023 yang diinisiasi oleh LAzone.id. Ia menilai melalui turnamen yang berlangsung kompetitif ini memberi peluang bagi talenta-talenta muda esports untuk muncul ke permukaan dan memasuki kancah esports profesional. RRQ berkomitmen untuk membantu para MVP terpilih agar terus berkembang menemukan potensi terbaiknya. “Bold Battle of Legends 2023 bisa menjadi pengalaman berharga untuk para peserta, mereka bisa berlatih mempersiapkan mental untuk bertanding di event sebesar ini dengan jenjang yang lebih tinggi lagi. Semakin banyak event turnamen komunitas seperti ini diselenggarakan, semakin cepat juga proses regenerasi team esports profesional,” papar Fiel. Rasa bangga kemudian diungkapkan B1GBANG dari Tim Dewa YaGesYa yang terpilih sebagai salah satu MVP yang berkesempatan untuk menjalani trial dari Team RRQ. Pemain yang bernama asli Oscar ini juga mengapresiasi penyelenggaraan Bold Battle of Legends 2023 sebagai wadah bagi para komunitas pecinta esports yang tersebar di seluruh Indonesia. “Saya sangat senang dan agak tidak menyangka juga bisa terpilih jadi salah satu MVP. Untuk mengikuti Bold Battle of Legend ini persiapan saya dan tim kurang lebih sebulan, sebelumnya kami mengikuti Pekan Olahraga Wilayah Sumatera. Untuk menjalani menjalani trial nanti saya sangat semangat dan antusias. Persiapannya nanti berusaha menggali ilmu lagi aja, kebetulan saya juga ada beberapa teman di RRQ. Semoga nanti bisa maksimal di trial,” ungkap Oscar “B1GBANG” usai seremoni juara. Lima MVP terpilih selanjutnya akan mengikuti training serta kemudian mengikuti trial atau scrim bersama Team RRQ hingga Desember. Selanjutnya, jika telah memenuhi persyaratan, RRQ akan mengumumkan siapa saja pemain yang akan direkrut sebagai pro player. (Z-5)

