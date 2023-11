The Ubox Power Bank Rental Station Permudah Pengguna Ponsel Isi Daya Baterai

DUNIA dalam genggaman. Segala sesuatu di dunia kini bisa diakses lewat satu ponsel pintar dan hampir semua aktivitas penting manusia berpusat pada satu gawai saja. Sayangnya, sehebat apapun sebuah ponsel, penggunaannya masih dibatasi daya baterai yang sukar dipertahankan sepanjang hari. Sebagian orang pernah mengalami kondisi penting dan mendesak sehingga butuh ponsel, tetapi saat bersamaan daya baterainya sedang di titik kritis. Baca juga: AUKEY Hadirkan Deretan Aksesori Anyar untuk Pengguna Gadget Guna menjawab kebutuhan itu, PT Indo Karya Mandiri meluncurkan produk terbaru, Ubox power bank portable dan Ubox power bank rental station, di Old Shanghai Sedayu City, Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (11/11). Power bank portable dengan dimensi 13,5cm x 6,5cm x 1,5cm berwarna soft pale green ini dapat disewa dan mudah dibawa bepergian melakukan berbagai aktivitas. Memiliki kapasitas daya 5000mAh dengan bobot sekitar 200 gram, Ubox dilengkapi 3 kabel untuk apple lightning, android micro-USB, dan USB-type C sehingga dapat digunakan oleh user IOS (termasuk iPad, Earpods, dan Apple Watch), Android, dan bahkan untuk mengisi daya Vape. Adapun mesin power bank rental station tersedia dengan kapasitas 6 dan 12 power bank portable slots. Baca juga: Brand Aksesoris Gadget HiFuture dari Tiongkok Lirik Pasar Indonesia Jefri Hendrawan selaku Owner PT Indo Karya Mandiri mengungkapkan Never miss a thing!. Ini adalah sebuah pesan yang Ubox ingin penuhi kepada penggunanya. Tidak ada lagi rasa gelisah dan cemas, apalagi mati gaya karena ponsel habis daya. “Kini setiap kali Anda merasa daya ponsel di tingkat mengkhawatirkan, Anda bisa menemukan Ubox yang dengan senang hati mau berbagi 'power' dengan Anda," tegasnya. Pada peluncuran itu, tamu dan pengunjung Old Shanghai Sedayu City juga diajak bermain di challenge booth guna membuktikan power bank portable Ubox mampu mengisi daya sebanyak 3% hanya dalam 5 menit. Kegiatan ini memberikan pengalaman unik bagi setiap pengunjung untuk mencoba power bank portable Ubox dengan gadget mereka masing-masing. Baca juga: Insurtech Fuse Lindungi iPhone 15 di Platform Mapclub “Kami senang bisa bekerjasama dengan Ubox. Kehadiran Ubox khususnya di Old Shanghai Sedayu City dan beberapa special project lain di kawasan Sedayu City melengkapi fasilitas guna memudahkan customer (pengunjung) mendapatkan power bank rental dengan konsep retail nyaman dan sesuai gaya hidup yang jadi target market kami," ungkap Operation Deputy Division Head Commercial Retail 1 Agung Sedayu Group Jarenta Sinaga. Ia menambahkan Ubox khusus mendesain power bank rental station bergaya khas Chinese telephone box yang disesuaikan dengan konsep tematik Old Shanghai. "Ini jadi ikonik tersendiri dan menambah photo spot di Old Shanghai karena tidak dimiliki tempat lain dimanapun Ubox berada." Saat ini, Ubox tersebar di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang yang dapat dicek melalui aplikasi Ubox di App Store dan Play Store. Ubox pun bekerja sama dengan bidang usaha lain seperti transportation hub, kampus, modern retail, apartemen, food court, mal, dan F&B. Menariknya, ada promo bagi pengguna baru yaitu potongan Rp1.000 untuk penyewaan 1 jam pertama. Setelah itu harga per jam berbeda tergantung lokasi dengan kisaran harga mulai Rp2.500-Rp5.000. (RO/S-2)

