OLED LG Evo G3 Resmi Masuk Pasar Indonesia

PT LG Electronics Indonesia (LG) resmi memasarkan TV OLED evo G3 di Indonesia. Didapuk menempati kasta tertinggi dalam jajaran TV OLED LG, seri ini membawa evolusi generasi selanjutnya dari panel TV OLED yang menawarkan luminositas dan kecerahan lebih tinggi dengan detail lebih baik dibanding generasi panel sebelumnya. Disamping itu, desain khusus berjuluk One Wall Design yang menghadirkan gaya dan keanggunan saat penempatannya menempel pada dinding. "Pemasaran ini mewakili benar upaya kami terus mendorong inovasi OLED TV pada tingkat yang lebih tinggi. Pada reproduksi warna, kecerdasan serta terapan desain istimewa bagi mereka yang tak menegosiasikan satu diantaranya untuk kepuasan memiliki TV," ujar Park Jae Il – Product Director Home Entertainment of LG Electronics Indonesia dalam keterangan yang diterima, Sabtu (10/11) Secara visual, TV OLED evo G3 terasa membawa aura istimewa. Terapan desain One Wall Design, membuat TV OLED terbaru LG ini menempel sempurna pada dinding tanpa menyisakan celah (Zero Gap) yang membuatnya mampu menghadirkan gaya dan keanggunan dengan mudah pada ruang tempatnya terpasang. Keistimewaan ini semakin nyata saat menengok berbagai teknologi yang disematkan LG di dalamnya. Pusat pengembangan model anyar TV OLED LG tahun 2023 dengan resolusi Ultra HD 4K ini ada pada prosesor pintar dengan dukungan AI terbaru. Dikembangkan LG dengan nama Prosesor AI 9 Gen6, terdapat dua teknologi utama didalamnya yaitu AI Picture Pro yang menangani visual dan AI Sound Pro yang khusus untuk peningkatan audio. “Teknologi utama berbasis AI ini melengkapi terapan panel OLED terbaru yang dibawa TV OLED dengan resolusi UHD 4K ini. Lahir dari pengalaman panjang LG selama 10 tahun menjadi pionir TV OLED di dunia,” ujar Vincent Martana Wenas, Head of Product Marketing Home Entertainment of LG Electronics Indonesia. Menangani pengembangan dalam sisi visual, AI Picture Pro menyandarkan kekuatannya pada OLED Dynamic Tone Mapping Pro. Sebagai dukungan teknologi reproduksi gambar tercanggih LG saat ini, keberadaannya bekerja membagi dan menganalisis gambar dalam 20,000 blok warna dengan mendeteksi area paling gelap dan terang pada layar 65 inci LG OLED evo G3. Fitur ini kemudian bekerja mengoptimalkannya untuk menciptakan nuansa keterlibatan lebih mendalam bagi penontonnya. “Keberadaannya mampu mengungkap berbagai detail pada tayangan yang dimaksudkan kreatornya menjadi bagian dari membangun nuansa dramatis, namun tak berhasil ditampilkan pada TV generasi sebelumnya,” ujar Vincent seraya menambahkan keunggulan dalam hal visual TV OLED LG tahun 2023 ini semakin nyata dengan keberadaan HDR Expression Enhancer. (RO/R-2)

