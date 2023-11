Ini Cara Mudah Mengecek Nomor Axis

APAKAH kalian termasuk pengguna Axis, tapi binggung cara cek nomor kartunya? Ada banyak cara yang mudah dilakukan untuk mengecek nomor Axis kamu, mulai dari menggunakan aplikasi hingga tanpa aplikasi. Lantas bagaiamana caranya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Cara cek nomer Axis melalui dial up 808 Apabila kamu tidak memiliki pulsa atau internet untuk menghubungi kerabat dekat, kamu dapat cek nomor Axis lewat dial-up ke *808#. Kemudian pilih "My Info" dan tekan tombol OK/Kirim. Baca juga: 5 Cara Cek Kuota Indosat Berikut Daftar Harga, Cara Isi, dan Transfer Beberapa saat kemudian, layar ponsel kamu akan menampilkan nomor telepon dan informasi tentang kartu Axis yang digunakan saat ini. Selain itu, ada juga cara cepat mengecek nomor Axis dengan menggunakan nomor panggilan lainnya, yaitu: Tekan *808*7# pada ponsel Anda. Tekan OK/Kirim untuk melanjutkan. Pilih nomor 5 (menu informasi nomor). Nomor kartu Axis Anda akan ditampilkan di layar ponsel. Terdapat juga cara lain untuk memeriksa nomor Axis dengan satu langkah saja, yaitu: Tekan #123*10# pada ponsel Anda. Klik tombol OK/Kirim. Tunggu beberapa saat, kemudian nomor Axis kamu akan ditampilkan di layar. Cara Cek No Axis Lewat SMS Baca juga: Begini Cara Cek Nomor Telepon tak Dikenal Selain 808, kalian juga bisa mengecek nomor lewat SMS, dengan cara buat pesan bantuan lewat sms kepada kerabat untuk mengirimkan balasan berupa nomor kamu. Pastikan teman kamu memiliki pulsa agar dapat mengirimkan pesan SMS. Langkah-langkah nya yaitu: Buka aplikasi "Pesan". Tulis pesan bantuan dengan balasan berupa nomor Axis kamu. Tambahkan kontak kerabat pada pesan. Kirim Jika sudah ada balasan dari mereka, jangan lupa untuk menyimpan nomormu pada daftar kontak. Cara Cek Nomor Axis Lewat Operator Kalau kamu tidak dapat melakukan dial up, kamu dapat menggunakan layanan bantuan dari operator Axis. Keuntungan lainnya adalah layanan ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun kamu berada. Cara cek nomorAaxisnya yaitu dengan dengan menghubungi 838. Nantinya, pihak call center akan menjawab panggilan dan membantu mengecek nomor aktif kamu. Untuk panggilan ke Call Center, tarif yang akan dikenakan yaitu sebesar Rp800 per panggilan. Cara Cek Nomor Axis Lewat Nomor 838 Menghubungi nomor 838 melalui ponsel. Petugas dari pusat panggilan akan membantu mengecek nomor yang digunakan. Biaya panggilan Rp800 per panggilan. Setelah itu kamu juga bisa melakukan cara lain seperti menelepon ke nomor 08388000838. Layanan ini dikenakan biaya per panggilan. Cara Cek Nomor Axis Lewat Email Selain cek nomor lewat nomor, SMS, ada juga loh cara lain yakni email. Kalian bisa langsung mengirim pesan ke cs@axisnet.id. Cara Cek Nomor Axis Lewat Aplikasi AXISnet Melansir dari laman resmi sxis, cara lain cek nomor dapat dilakukan melalui Aplikasi AXISnet, Cara ini tidak kalah mudah dengan dial up kode USSD, yaitu mengecek nomor melalui AXISnet. AXISnet sebagai aplikasi berbasis digital yang diluncurkan oleh Axis pastinya memberikan langkah solutif. Langkah solutif yang diberikan termasuk pengecekan nomor Axis. Jika kamu belum memiliki aplikasi AXISnet, unduh saja sekarang di App Store atau Play Store. Lakukan registrasi dan login ke aplikasi. Pada aplikasi AXISnet, kamu sudah langsung mengetahui nomor Axis, masa aktif, saldo pulsa, dan informasi lainnya. Selain itu, dengan AXISnet kamu juga bisa menikmati fitur-fitur menarik dari Axis. (Z-1)

APAKAH kalian termasuk pengguna Axis, tapi binggung cara cek nomor kartunya? Ada banyak cara yang mudah dilakukan untuk mengecek nomor Axis kamu, mulai dari menggunakan aplikasi hingga tanpa aplikasi. Lantas bagaiamana caranya? Yuk simak penjelasan berikut ini.

Cara cek nomer Axis melalui dial up 808

Apabila kamu tidak memiliki pulsa atau internet untuk menghubungi kerabat dekat, kamu dapat cek nomor Axis lewat dial-up ke *808#. Kemudian pilih "My Info" dan tekan tombol OK/Kirim.

Beberapa saat kemudian, layar ponsel kamu akan menampilkan nomor telepon dan informasi tentang kartu Axis yang digunakan saat ini.

Selain itu, ada juga cara cepat mengecek nomor Axis dengan menggunakan nomor panggilan lainnya, yaitu:

Tekan *808*7# pada ponsel Anda. Tekan OK/Kirim untuk melanjutkan. Pilih nomor 5 (menu informasi nomor). Nomor kartu Axis Anda akan ditampilkan di layar ponsel.

Terdapat juga cara lain untuk memeriksa nomor Axis dengan satu langkah saja, yaitu:

Tekan #123*10# pada ponsel Anda. Klik tombol OK/Kirim. Tunggu beberapa saat, kemudian nomor Axis kamu akan ditampilkan di layar.

Cara Cek No Axis Lewat SMS

Selain 808, kalian juga bisa mengecek nomor lewat SMS, dengan cara buat pesan bantuan lewat sms kepada kerabat untuk mengirimkan balasan berupa nomor kamu. Pastikan teman kamu memiliki pulsa agar dapat mengirimkan pesan SMS. Langkah-langkah nya yaitu:

Buka aplikasi "Pesan". Tulis pesan bantuan dengan balasan berupa nomor Axis kamu. Tambahkan kontak kerabat pada pesan. Kirim Jika sudah ada balasan dari mereka, jangan lupa untuk menyimpan nomormu pada daftar kontak.

Cara Cek Nomor Axis Lewat Operator

Kalau kamu tidak dapat melakukan dial up, kamu dapat menggunakan layanan bantuan dari operator Axis. Keuntungan lainnya adalah layanan ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun kamu berada.

Cara cek nomorAaxisnya yaitu dengan dengan menghubungi 838. Nantinya, pihak call center akan menjawab panggilan dan membantu mengecek nomor aktif kamu. Untuk panggilan ke Call Center, tarif yang akan dikenakan yaitu sebesar Rp800 per panggilan.

Cara Cek Nomor Axis Lewat Nomor 838

Menghubungi nomor 838 melalui ponsel. Petugas dari pusat panggilan akan membantu mengecek nomor yang digunakan. Biaya panggilan Rp800 per panggilan.

Setelah itu kamu juga bisa melakukan cara lain seperti menelepon ke nomor 08388000838. Layanan ini dikenakan biaya per panggilan.

Cara Cek Nomor Axis Lewat Email

Selain cek nomor lewat nomor, SMS, ada juga loh cara lain yakni email. Kalian bisa langsung mengirim pesan ke cs@axisnet.id.

Cara Cek Nomor Axis Lewat Aplikasi AXISnet

Melansir dari laman resmi sxis, cara lain cek nomor dapat dilakukan melalui Aplikasi AXISnet, Cara ini tidak kalah mudah dengan dial up kode USSD, yaitu mengecek nomor melalui AXISnet.

AXISnet sebagai aplikasi berbasis digital yang diluncurkan oleh Axis pastinya memberikan langkah solutif.

Langkah solutif yang diberikan termasuk pengecekan nomor Axis. Jika kamu belum memiliki aplikasi AXISnet, unduh saja sekarang di App Store atau Play Store. Lakukan registrasi dan login ke aplikasi.

Pada aplikasi AXISnet, kamu sudah langsung mengetahui nomor Axis, masa aktif, saldo pulsa, dan informasi lainnya. Selain itu, dengan AXISnet kamu juga bisa menikmati fitur-fitur menarik dari Axis. (Z-1)