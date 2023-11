Eranyacloud Hadirkan Program Kemitraan Layanan Cloud

PENYEDIA layanan komputasi awan (cloud service provider) asal Indonesia PT Era Awan Digital (Eranyacloud) memperkenalkan program kemitraan yang menjadi salah satu upaya menjadi cloud provider dengan pelayanan terbaik di Tanah Air. “Program kemitraan strategis ini menjadi salah satu strategi go-to-market perusahaan kami di mana Eranyacloud akan membantu menyediakan layanan komputasi awan dengan performa tinggi yang didukung oleh support 24 jam setiap hari,” ungkap Shaane Harjani selaku Chief Executive Officer Eranyacloud dalam acara malam apresiasi bagi mitra bisnis Eranyacloud pada Rabu (8/11) di Hotel Aryaduta, Jakarta. Baca juga: UMKM yang Manfaatkan Cloud Bisa Hasilkan Rp79,6 per Tahun pada 2030 Shaane menambahkan, hal ini juga menjadi upaya dalam meningkatkan daya saing Eranyacloud di pasar komputasi awan di Indonesia. “Kami bukan hanya memberikan dukungan berupa layanan komputasi awan dengan bantuan 24x7 tapi kami juga memberikan fleksibilitas bagi mitra kami untuk memilih layanan apa yang dibutuhkan untuk menunjang bisnisnya untuk mencapai kepuasan pelanggan,” imbuhnya lewat keterangan yang diterima, Kamis (9/11). Shaane juga mengatakan saat ini perusahaannya telah memiliki lebih dari 30 mitra di Indonesia yang bekerja sama, seperti System Integrator hingga perusahaan IT yang menawarkan layanan Software as a Service (SaaS). Padahal, program kemitraan ini baru saja dihadirkan pada pertengahan 2023. Baca juga: Eureka AI Gandeng Google Cloud untuk Analisis Telekomunikasi Shaane mengatakan, pihaknya akan terus memperluas jaringan kemitraan Eranyacloud dan menargetkan penambahan sejumlah 60 mitra di Indonesia sepanjang 2024. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan perusahaan yaitu untuk berperan dalam akselerasi transformasi digital di Indonesia. “Sebagai penyedia layanan komputasi awan asli Indonesia, kami akan terus berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kemajuan tranformasi digital di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperluas pelayanan kami melalu mitra kami,” pungkasnya. (P-3)

