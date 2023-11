Lintasarta Siapkan Perlindungan Keamanan Siber Berlapis untuk Teknologi Informasi

LINTASARTA menyiapkan perlindungan keamanan siber berlapis untuk memperkuat sistem keamanan teknologi informasi di tengah maraknya ancaman serangan siber. Strategi keamanan ini disampaikan kepada ratusan pelanggan yang hadir di Jakarta, Rabu (8/11). Acara yang bertajuk Lintasarta Seminar: Secure Networking Trend in 2024 itu sekaligus memperkenalkan paket layanan terbaru dari SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), yaitu Secure SDWAN, serta SQURA SASE (Secure Access Service Edge). "Tim kami telah bekerja keras bersama-sama untuk mengembangkan dan menyempurnakan solusi ini. Kami yakin sepenuhnya bahwa Secure SDWAN dan SQURA SASE bukan hanya peluncuran produk, tetapi juga loncatan besar dalam cara Lintasarta memenuhi konektivitas jaringan dan keamanan yang dibutuhkan bisnis di Indonesia," Kata Bayu Hanantasena, Direktur Utama Lintasarta, dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11). Layanan Secure SDWAN dan SQURA SASE dari Lintasarta siap mengubah cara bisnis menghadapi kebutuhan konektivitas dan keamanan mereka. Di dunia yang semakin terhubung, menjaga keunggulan kompetitif memerlukan solusi jaringan yang kuat, fleksibel, dan aman. Penawaran terbaru itu dirancang untuk memenuhi tuntutan ini dan memperkenalkan fitur-fitur canggih dan protokol keamanan. Lintasarta Secure SDWAN dan SQURA SASE merupakan solusi lengkap advanced connectivity dan security yang mengamankan perusahaan dari segala sisi, mulai dari kantor pusat dan cabang hingga pengguna (end-user). Dengan menggunakan konsep Zero Trust Connectivity, yaitu pendekatan keamanan yang mengasumsikan bahwa tidak ada yang dapat dipercayai secara default, termasuk pengguna, perangkat, atau jaringan internal. Dalam konsep Zero Trust, setiap upaya koneksi atau akses ke sumber daya harus diverifikasi dan diautentikasi, bahkan jika koneksi tersebut berasal dari dalam jaringan perusahaan. Dengan menggunakan konsep Zero Trust Connectivity, ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan keamanan mereka dalam lingkungan yang semakin kompleks. Pengguna dan perangkat dapat mengakses sumber daya dari berbagai lokasi dan perangkat. Pendekatan ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan meminimalkan risiko serangan internal dan eksternal. (Z-2)

