Apresiasi bagi Perusahaan dan Organisasi Publik dalam Implementasi IoT

INOVASI teknolog memiliki kontribusi terbesar dalam kemajuan peradaban manusia. Dalam bidang bisnis, lahirnya inovasi-inovasi teknologi telah mengubah total lanskap bisnis. Pengelolaan perusahaan dari proses A-Z hampir seluruhnya melibatkan kemajuan teknologi. Salah satu yang mengubah total pengelolaan perusahaan/organisasi ialah diadopsi dan diimplementasikan internet of things (IoT). IoT penting untuk diimplemantasikan perusahaan/organisasi karena mampu memberikan peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, peningkatan keamanan dan kenyamanan, serta membuka jalan bagi inovasi berikutnya. Hal ini karena IoT mampu melakukan otomasi berbagai tugas dan proses. Perangkat IoT memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengirimkan data secara real-time, memungkinkan perusahaan dan organisasi publik membuat keputusan berdasarkan informasi terakurat dan teraktual. Karena itu, Indonesia Digital Innovation & Achievement (IDIA) Awards 2023 digelar Majalah Business in Asia. Ajang penghargaan ketiga kali ini bertujuan mengangkat dan memberikan apresiasi atas pencapaian inovasi dan implementasi internet of things (IoT) yang telah dilakukan perusahaan dan organisasi publik. Sebanyak 35 perusahaan dan organisasi publik menerima IDIA Awards 2023 di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Baca juga: Etika Kecerdasan Buatan Kurang Peroleh Perhatian dari Pengusaha Ketua Dewan Juri IDIA Award 2023 Jamalul Izza menyampaikan apresiasi atas antusiasme dari perusahaan dan organisasi publik di Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan penjurian. Inovasi digital dan implementasi IoT telah mengubah cara kita menjalankan bisnis, layanan publik, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Teknologi ini memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh stakeholders. "Satu hal yang tergambar selama berlangsungnya penjurian ialah kesadaran dari semua partisipan, baik organisasi bisnis ataupun organisasi publik untuk mengadopsi dan mengimplementasikan IoT untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, keamanan, dan kenyamanan," tuturnya. Menurutnya, meski angkanya bervariasi tetapi semua partisipan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan terkait dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, keamanan, dan kenyamanan yang didedikasikan untuk internal maupun eksternal organisasi. Bahkan beberapa partisipan telah mencapai kemajuan yang mengesankan dengan menciptakan growth di atas 1.000%. Baca juga: Inggris, AS, Tiongkok Sepakati Keamanan AI pada Pertemuan Puncak "Sharing information dan sharing best practices yang terjadi selama proses penjurian kami harapkan tidak terhenti hanya di forum penjurian saja tetapi terus disebarluaskan ke masyarakat luas agar menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya inovasi digital dan implementasi IoT untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik," katanya. Ketua Pelaksana IDIA Award 2023 Sukatna Panca Miharja mengatakan pihaknya di awal menjaring sekitar 500 perusahaan dengan memanfaatkan data sekunder, baik dari buku laporan tahunan perusahaan ataupun inovasi-inovasi yang mereka luncurkan dan dimuat di berbagai media massa dan platform media sosial milik organisasi. "Berdasarkan kriteria yang kami tetapkan, terjaring sekitar 50 perusahaan dan organisasi publik," kata Sukatna. Selanjutnya, panitia mengundang mereka untuk melakukan presentasi secara daring di depan dewan juri pada 14 September-30 Oktober 2023. Dewan juri IDIA Awards 2023 terdiri dari para akademisi, praktisi, serta para founder asosiai yang terkait ICT dan juri dari kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kemenkominfo serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam penjurian tersebut, para finalis mempresentasikan pengembangan dan capaian transformasi digital serta pemanfaatan IoT dalam proses bisnis di perusahaan/organisasi masing-masing. Rapat pleno dewan juri untuk penentuan penerima IDIA Awards dilakukan di Jakarta pada 1 November 2023. (Z-2)

