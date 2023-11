Jamin Keamanan Investasi Pengguna, Rasio Cadangan Bulanan Bitget Capai 199 Persen

PLATFORM perdagangan aset kripto, Bitget, meluncurkan laporan Proof of Reserves (PoR) bulanan terbarunya dengan total rasio cadangan sebesar 199%. Dengan rasio cadangan yang mendekati 200%, Bitget melampaui standar industri sebesar 100% dengan menggandakannya. Angka PoR Bitget dari Oktober 2023 menyoroti komitmennya untuk menjunjung tinggi kesehatan keuangan dan keamanan teknis yang kuat. Rasio cadangan yang penting ini memperkuat janji Bitget untuk melindungi aset pengguna dan menjamin transparansi tingkat atas dalam dunia mata uang kripto. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Coinmarketcap pada 3 November, cadangan kumulatif Bitget melampaui US$1,54 miliar, yang mencakup berbagai aset digital penting seperti BTC, ETH, USDT, USDC, dan banyak lagi. Laporan ini membuktikan dedikasi Bitget yang tak tergoyahkan terhadap transparansi. Baca juga : Bitget Gelar Peringatan Ulang Tahun Bitcoin Lewat Beragam Acara Gracy Chen, Managing Director Bitget Gracy Chen menegaskan komitmen untuk memberikan tingkat keamanan dan transparansi tertinggi kepada para penggunanya. Bitget memprioritaskan stabilitas keuangan dan ketahanan teknis untuk memastikan kepercayaan yang tak tergoyahkan pada platformnya. Sebagai landasan kepercayaan, Bitget telah menerbitkan laporan Proof of Reserves selama 12 bulan berturut-turut. Baca juga : Market Kripto Turun, Pengguna Staking Triv Naik 25%, Kok Bisa? “Kami sangat bangga mempertahankan rasio cadangan tertinggi di antara semua exchange utama. Dengan rasio cadangan sebesar 200%, hal ini berarti bahwa untuk setiap dolar yang didepositkan pengguna di platform kami, kami mengalokasikan satu dolar tambahan untuk memastikan solvabilitas dan keamanan aset mereka. Dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap stabilitas keuangan ini memperkuat kepercayaan pengguna kami terhadap Bitget sebagai exchange kripto yang tepercaya dan dapat diandalkan,” ujar Gracy Chen. Selain itu, komitmen Bitget terhadap transparansi sejalan dengan fokusnya pada keamanan aset pengguna. Bursa kripto ini melakukan audit rutin terhadap Proof of Reserves, bekerja sama dengan perusahaan audit terkemuka untuk menjamin ketepatan saldo aset pengguna. Untuk lebih melindungi penggunanya, Bitget telah membentuk Dana Perlindungan senilai US$300 Juta. Dana ini dirancang untuk menutupi kerugian yang ditanggung oleh pengguna jika terjadi pembobolan akun, kehilangan aset, atau kejadian tak terduga di luar kendali mereka. “Bitget berdedikasi untuk meningkatkan Dana Perlindungan secara terus menerus untuk mempertahankan nilainya, menggarisbawahi komitmennya terhadap keamanan aset pelanggan,” pungkas Gracy Chen. (Z-5)

PLATFORM perdagangan aset kripto, Bitget, meluncurkan laporan Proof of Reserves (PoR) bulanan terbarunya dengan total rasio cadangan sebesar 199%. Dengan rasio cadangan yang mendekati 200%, Bitget melampaui standar industri sebesar 100% dengan menggandakannya.

Angka PoR Bitget dari Oktober 2023 menyoroti komitmennya untuk menjunjung tinggi kesehatan keuangan dan keamanan teknis yang kuat. Rasio cadangan yang penting ini memperkuat janji Bitget untuk melindungi aset pengguna dan menjamin transparansi tingkat atas dalam dunia mata uang kripto.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Coinmarketcap pada 3 November, cadangan kumulatif Bitget melampaui US$1,54 miliar, yang mencakup berbagai aset digital penting seperti BTC, ETH, USDT, USDC, dan banyak lagi. Laporan ini membuktikan dedikasi Bitget yang tak tergoyahkan terhadap transparansi.

Gracy Chen, Managing Director Bitget Gracy Chen menegaskan komitmen untuk memberikan tingkat keamanan dan transparansi tertinggi kepada para penggunanya. Bitget memprioritaskan stabilitas keuangan dan ketahanan teknis untuk memastikan kepercayaan yang tak tergoyahkan pada platformnya.

Sebagai landasan kepercayaan, Bitget telah menerbitkan laporan Proof of Reserves selama 12 bulan berturut-turut.

“Kami sangat bangga mempertahankan rasio cadangan tertinggi di antara semua exchange utama. Dengan rasio cadangan sebesar 200%, hal ini berarti bahwa untuk setiap dolar yang didepositkan pengguna di platform kami, kami mengalokasikan satu dolar tambahan untuk memastikan solvabilitas dan keamanan aset mereka. Dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap stabilitas keuangan ini memperkuat kepercayaan pengguna kami terhadap Bitget sebagai exchange kripto yang tepercaya dan dapat diandalkan,” ujar Gracy Chen.

Selain itu, komitmen Bitget terhadap transparansi sejalan dengan fokusnya pada keamanan aset pengguna. Bursa kripto ini melakukan audit rutin terhadap Proof of Reserves, bekerja sama dengan perusahaan audit terkemuka untuk menjamin ketepatan saldo aset pengguna.

Untuk lebih melindungi penggunanya, Bitget telah membentuk Dana Perlindungan senilai US$300 Juta. Dana ini dirancang untuk menutupi kerugian yang ditanggung oleh pengguna jika terjadi pembobolan akun, kehilangan aset, atau kejadian tak terduga di luar kendali mereka.

“Bitget berdedikasi untuk meningkatkan Dana Perlindungan secara terus menerus untuk mempertahankan nilainya, menggarisbawahi komitmennya terhadap keamanan aset pelanggan,” pungkas Gracy Chen. (Z-5)