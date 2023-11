Panasonic Sematkan Teknologi Mutakhir Jaga Kesegaran Makanan di Lemari Es Terbaru

IKLIM panas dan polusi menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga kesegaran makanan dan minuman di rumah. Bagi Panasonic Gobel Indonesia, kondisi tersebut mendorong untuk terus berinovasi dalam penyediaan perangkat rumah tangga yang bisa memberikan solusi dan kenyamanan.

Inovasi terbaru yang diluncurkan adalah Lemari Es Side by Side yang memiliki sejumlah fitur canggih untuk tetap menjaga kesegaran makanan dan juga minuman.

Head of Communications PT Panasonic Gobel Indonesia Viya Arsawireja mengatakan Lemari Es Side by Side hadir sebagai komitmen Panasonic untuk menyediakan produk-produk yang dapat mendukung dan membuat hidup menjadi lebih mudah dengan kualitas terbaik dunia.

Lemari Es Side by Side diciptakan oleh Panasonic agar masyarakat bisa merasakan kebahagiaan setiap harinya, sesuai dengan tagline Panasonic, Live Your Best.

"Kami selalu berusaha untuk menghadirkan produk-produk inovatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Lemari Es Side by Side Panasonic adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam gaya hidup modern di setiap #RumahKita, terlebih kebutuhan produk elektronik keluarga Indonesia #SemuaAdaDiPanasonic." ujar Viya.

Product Marketing Manager PT PGI Nurhasanah menambahkan, Lemari es Side by Side Panasonic Gobel adalah perpaduan antara desain elegan dan teknologi tinggi. Produk ini dibuat dengan tujuan memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen, dari segi tampilan hingga kinerja sebagai Sahabat Dapurmu.

“Sebagai Sahabat Dapurmu, Lemari es Side by Side Panasonic memiliki beragam keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan tepat. Dengan teknologi Infinite Inverter, ADT (Adsorption Technology), desain LED Highlight yang elegan, Pengontrol Kelembapan, Kontrol Digital yang canggih, dan Aksesibilitas hingga 90 Derajat, produk ini akan mengubah pengalaman menyimpan dan mengatur makanan di rumah.” ucap Nurhasanah.

Panasonic Gobel meyakinkan konsumen, dengan produk Lemari Es Side by Side ini, kebutuhan akan penyimpanan makanan yang optimal dan kesegaran terjaga dalam iklim panas Indonesia dapat terpenuhi dengan sempurna. Produk ini memadukan teknologi terkini dengan desain yang elegan, menjadikannya Sahabat Dapur bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan produk terbaik untuk rumah mereka.

“Saat ini, Lemari es Side by Side Panasonic sudah tersedia untuk masyarakat Indonesia, dan konsumen dapat dengan mudah membelinya melalui seluruh mitra resmi Panasonic, ataupun di beberapa e-commerce Indonesia. Dengan produk ini, Panasonic ingin menjadikan Lemari es Side by Side sebagai Sahabat Dapurmu yang dapat diandalkan dalam menghadapi cuaca panas ataupun tantangan sehari-hari, menjadi harapan baru untuk hidup lebih baik dan lebih nyaman” tutup Nurhasanah. (Z-5)