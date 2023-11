Startup Legalku Hadir Bantu Pengusaha dalam Persoalan Hukum Perusahaan

INNOVATECH Marketing Summit 2023 telah dilaksanakan di Aruba Room, 4th Floor. Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 27-28 Oktober 2023

Startup atau perusahaan rintisan PT Legalku Digital Teknologi menjadi salah satu peserta dalam acara Innovatech Marketing Summit 2023.

Pada acara Tradeshow ini, Legalku menyajikan berbagai penawaran khusus dengan beragam layanan hukum untuk membantu para pengusaha dalam memulai usaha baik di lingkup mikro, kecil hingga menengah.

Layanan hukum yang ditawarkan meliputi pembuatan perseroan terbatas (PT) perorangan, pengecekan nama PT, dan pengecekan merek.

Penawaran khusus ini ditawarkan saat mengunjungi booth Legalku di Innovatech Marketing Summit 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023.



Penyelenggaraan Innovatech Marketing Summit 2023 ditujukan bagi para pemasar, pengusaha, beserta startup lainnya untuk memperoleh beragam wawasan dan langkah-langkah konkret untuk berupaya memanfaatkan dan mengembangkan potensi pemasaran digital.

Selain itu, program tersebut juga mempermudah masyarakat dalam melakukan proses usaha, bisnis, maupun investasi.

Innovatech Marketing Summit ini menghadirkan para Founder & CEO terkemuka yang bergerak dalam bidang industri digital untuk berbagi pandangan dan strategi dalam membentuk iklim pemasaran digital saat ini.

Beberapa Founder & CEO yang dihadirkan yaitu, Ryan Kristo Muljono selaku Founder & CEO dari ToffeeDev yang membahas topik terkait “Memulai Karir Sebagai Digital Marketer: Skill & Cara Mempersiapkan Diri”,

Andrew Hendrawan selaku Founder & CEO Halosis yang akan membahas topik terkait “Apply This WhatsApp Automation Strategy That will triple Your Sales in The Next 90 Days”, dan Victor Iwan selaku Founder & CEO dari Doxadigital yang akan membahas terkait “The Future of AI-Powered Digital Marketing: Harnessing AI and Data Insights for Google, Meta, and TikTok”.

Dalam acara Innovatech Marketing Summit 2023, Legalku hadir untuk memberdayakan dunia bisnis dan pemasaran dengan tren terkini yang akan membawa kesuksesan di era digital, serta membuka potensi yang besar untuk berkolaborasi dengan para pihak.

Muhammad Philosophi, Founder & CEO Legalku, mengemukakan Legalku juga menjalinkerja sama dan berkolaborasi dengan para pemasar, pengusaha, dan startup lainnya yang turut hadir dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan dunia bisnis digital di Indonesia.

Sebelumnya Legalku juga telah Legalku menjalin berbagai kemitraan dengan pihak-pihak seperti JDL Express Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat (KREASI Jabar), dan banyak lainnya.

Pada tahun 2021, Legalku juga berhasil meraih penghargaan sebagai Best Creative Startup dalam Pitching Day Amvesindo dan berpartisipasi dalam program Accelerator Startup Studio Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Selain itu, perusahaan ini juga telah memperluas jejak nasional dan internasional dengan menjadi perwakilan Indonesia dan berpartisipasi pada Workshop Pengembangan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif Jawa Barat 2022.

Legalku juga berpartisipasi pada ejang Asia Digital Expo yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand, serta bergabung pada acara Indonesia-Kansai Digital Startup Business Meeting yang diselenggarakan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Osaka, Jepang.(RO/S-4)