Bermitra dengan InterSystems, Zi.Care Percepat Penerapan Solusi Layanan Kesehatan Digital di Indonesia

PENYEDIA rekam medis elektronik (RME) yang terstruktur dan sesuai dengan standar Internasional , Zi.Care mengumumkan perjanjian

kemitraan dengan InterSystems, penyedia teknologi mesin database yang membantu pelanggan memecahkan masalah skalabilitas, interoperabilitas, dan performance melalui platform data InterSystems IRIS for Health™ – Edisi Indonesia.

Zi.Care meluncurkan solusi interoperabilitas yang disebut Zi.Care HUB (Health Universal BUS). InterSystems IRIS for Health – Edisi Indonesia, menjadi fondasi yang kokoh dalam memetakan, mengubah dan menyesuaikan kebutuhan data rekam medis elektronik (RME) yang ada pada

penyedia layanan kesehatan untuk disalurkan ke pemerintah pada platform data kesehatan terpadu nasional SATUSEHAT.

Zi.Care juga berencana untuk memigrasikan sistem Zi.Care HIS EMR ke platform data InterSystems IRIS for Health untuk mempercepat inovasi produk. Selain itu, Zi.Care juga berencana membuat Zi.Care HIS premium dengan fitur-fitur canggih seperti konektivitas perangkat medis, interoperabilitas data untuk meningkatkan efisiensi dan berencana untuk memperluas kemampuan keterlibatan pasien pada Aplikasi Mobile Zi.Care.

Dengan InterSystems IRIS for Health, Zi.Care akan memudahkan penyedia layanan kesehatan dalam hal kepatuhan SATUSEHAT dan memberi repositori data HL7® FHIR® yang sesuai dan siap untuk analisis tingkat lanjut. Penyedia layanan kesehatan dapat menghubungkan repositori

FHIR ke perangkat medis, smart watch, aplikasi seluler, sistem asuransi, dan sumber data lainnya.

Dengan menggunakan analisis data, penyedia layanan kesehatan dapat memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

“Kerjasama kami dengan InterSystems akan membantu Indonesia mencapai fase berikutnya dalam digitalisasi sistem pada fasilitas kesehatan di Indonesia,” kata Jessy Abdurrahman, CEO Zi.Care.

“Saya yakin ini akan menjadi sebuah perubahan yang besar bagi industri kesehatan,” tambahnya

Saat ini, rumah sakit sedang berjuang untuk beralih ke fase digitalisasi berikutnya. Dalam hal ini, pihaknya dapat membantu berkontribusi menerapkan analisis data sekaligus membantu melakukan standarisasi data untuk mengintegrasikannya ke SATUSEHAT milik Pemerintah dengan cepat.

Dengan InterSystems, Zi.Care akan dapat menjalankan strategi bisnisnya dengan lebih cepat. Hal ini termasuk menambah 170 rumah sakit ke dalam 130 basis pelanggannya tahun ini.

Dengan platform data InterSystems IRIS for Health, Zi.Care berencana untuk menggunakan sumber daya pengembangannya dengan lebih baik dan menghindari hambatan interoperabilitas dan kinerja yang dapat memperlambat pertumbuhannya.

“Ini akan membuat interoperabilitas menjadi lebih mudah. Menghubungkan perangkat medis atau API perusahaan asuransi kesehatan satu per satu akan menjadi mimpi buruk yang menghabiskan banyak sumber daya. InterSystems IRIS for Health akan mengoptimalkan sumber daya pengembang kami untuk berfokus pada Zi.Care HIS,” ujarnya.

“Dalam 3-6 bulan, kami berharap InterSystems IRIS for Health dapat membantu analisis klinis yang lebih rinci pada Zi.Care HIS. Harapannya, kami dapat mengintegrasikan data RME untuk dimanfaatkan pada studi genomik pemerintah Indonesia,” tandasnya.

"InterSystems bangga dapat bermitra dengan perusahaan sistem RME yang dinamis seperti Zi.Care untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya dan membantu Indonesia mencapai tujuan teknologi kesehatannya,” kata Luciano Brustia, Regional Managing Director Asia Pasifik InterSystems.

Zi.Care,lanjutnya, telah membangun basis pelanggan yang mengesankan untuk solusi layanan kesehatannya dan kami berharap dapat mendukung target ekspansinya.(RO/E-1)