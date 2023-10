Bank BCA dan Pantene Menangkan Kategori di YouTube Works Awards 2023

KAMPANYE Ramadan BCA #TibaTibaTenang memenangkan penghargaan untuk kategori Best of Indonesia dan Best of Festive dalam Youtube Work Awards ketiga. Dalam kompetisi ini ada 8 finalis dari seluruh Asia Tenggara yang bersaing dalam 9 kategori, termasuk Best of Indonesia, Best of Festive, dan The Changemaker.

Sedangkan kampanye BCA #TolakDenganAnggun mendapatkan penghargaan The Changemaker. Selain itu, Procter & Gamble's Pantene menerima penghargaan The Collaborator untuk kampanye mereka, Recharged Hair Recharged Me.

BCA mengaku senang mendapatkan pengakuan atas kampanye kreatif mereka yang mencerminkan solusi finansial yang ditawarkan selama Ramadan. Mereka menggunakan berbagai fitur unggulan, seperti pembayaran menggunakan QRIS, pembayaran Zakat online, dan belanja harian secara online. Kampanye #TibaTibaTenang, yang menggabungkan format video panjang dan pendek, dipadukan dengan solusi teknologi AI dari Google, berhasil menarik perhatian konsumen dengan hasil yang mengesankan.

“Dengan kemampuan unik YouTube untuk mengombinasikan format panjang dan pendek dalam menyampaikan narasi bersambung yang kami bawakan bersama artis ikonis Christine Hakim dalam kampanye #TibaTibaTenang, dipadukan dengan beragam solusi berteknologi AI dari Google seperti Video Reach Campaign sebagai saluran media utama kami dalam menjalankan kampanye ini, kami berhasil menarik perhatian konsumen di periode yang paling sibuk di Indonesia tersebut. Kampanye ini memberikan hasil yang mengesankan dengan 61 juta kali ditonton, 62% view-through rate (VTR) – lebih tinggi daripada benchmark negara – serta +2.0 niat membeli,” papar Norisa Saifuddin, Senior Vice President of Marketing & Communications, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.

Ketua juri dari YouTube Works Awards Indonesia 2023 menekankan inovasi dan kreativitas yang terlihat dalam berbagai kampanye yang memadukan format video panjang dan pendek. “Tahun ini, saya diberi kehormatan untuk menjadi salah satu Co-Deputy Jury untuk YouTube Works Indonesia 2023. Saya melihat banyak kreativitas dan pendekatan inovatif terwujud di YouTube,” ungkap Sandru Emil, Co-Deputy Jury YouTube Works Awards Indonesia 2023, Co-founder dan Creative Business Director Ambilhati.

Menurut Sandru, semua kampanye pemenang ini benar-benar menunjukkan kreativitas luar biasa dalam berbagai aspek, termasuk pendekatan yang efektif untuk menyederhanakan perjalanan pelanggan melalui beragam format, baik panjang, pendek, maupun live, dan narasi kreatif yang memungkinkan mereka memaksimalkan penggunaan solusi AI yang tersedia di YouTube untuk menjangkau audiens di waktu dan tempat yang tepat, sehingga memberikan hasil bisnis yang nyata.

YouTube Works Awards Southeast Asia: The Finale 2023 memfokuskan tema "Be Where it Matters" dan merilis hasil survei 'WhyVideo' dari Kantar dan 'YouTube’s Trends Survey, Indonesia' dari Ipsos. Survei dari Kantar menemukan Gen Z paling tertarik menggunakan layanan video yang dapat dibuka di berbagai perangkat secara lancar (62%), memungkinkan mereka untuk memilih tontonan dengan mudah (57%), dan memberikan rekomendasi yang bagus (56%). Sementara itu, penelitian Ipsos khususnya menemukan bahwa 90% dari semua Gen Z berusia 18 hingga 24 tahun yang disurvei mengaku menggunakan YouTube Shorts.

Berikut daftar pemenang YouTube Works Awards 2023.

Kategori Big Bang

Winner - Voiz "The Innocent Eyes" | Thailand

Runner Up - Five Star Chicken "Quality Time, Again" | Thailand

Kategori The All Action Hero

Winner - Central Department "The Girls in White" | Thailand

Runner Up - Jobstreet "Interview - The Avatar / The Chef / The Family" | Filipina

Kategori The Long & Short

Winner - Boonthavorn "Umm.." | Thailand

Runner Up - Grab "Some Gifts Take Time" | Singapura

Kategori The Fire Starter

Winner - Dutchie "Love Your Gut" | Thailand

Runner Up - Five Star Chicken "Quality Time, Again" | Thailand

Kategori The Changemaker

Winner - BCA "#TolakDenganAnggun" | Indonesia

Runner Up - Listerine "The Cleft Choir" | Thailand

Kategori The Collaborator

Winner - Pantene "Recharged Hair Recharged Me" | Indonesia

Runner Up - Maya "Project Hope" | Filipina

Kategori The Connected Canvas

Winner - GrabFood "GrabFood CNY Mega Sale 2022" | Thailand

Runner Up - True x dtac "Better Together Series - EP1 / EP2 / EP3 / EP4 / EP5" | Thailand

Kategori Best of Indonesia

Winner - BCA "BCA Ramadan #TibaTibaTenang"

Runner Up - BCA "#TolakDenganAnggun" & GoSend "#BestSellerGoSend 2022"

Kategori Best of Festive

Winner - BCA "BCA Ramadan #TibaTibaTenang"

Runner Up - Lifebuoy Shampoo "Strong Roots In The Holy Month"

Grand Prix

Winner - Dutchie "Love Your Gut" | Thailand

Terlepas dari beragam format dan preferensi penonton, YouTube adalah platform yang menggabungkan iklan dan konten tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Hal ini membangun kredibilitas antara merek dan audiens mereka dan memberikan hasil bisnis yang nyata.

Dapat dikatakan, Gen Z Indonesia sangat antusias menggunakan YouTube karena platform ini menyediakan beragam konten dengan kedalaman yang tak tertandingi. YouTube juga membantu merek mencapai audiens di waktu dan lokasi yang tepat, memberikan dampak bisnis yang nyata, dan memungkinkan kreativitas dalam berbagai aspek kampanye. (Z-3)