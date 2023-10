Turnamen Internasional Ragnarok Stars 2023 Berlangsung di Indonesia

PUTARAN babak final Ragnarok Stars 2023 dihelat di Main Atrium Gandaria City Mall, Jakarta, pada Sabtu 7 Oktober. Perwakilan dari enam tim juara yang berlomba ialah Milk mewakili tuan rumah Indonesia, Enthusiasm Galant mewakili Taiwan, Destration mewakili Thailand, Alpha mewakili Malaysia, Last Nightmare mewakili Filipina, dan Icarus mewakili Korea Selatan yang memperebutkan nilai total hadiah turnamen sebesar US$50.000.

Ragnarok Stars 2023 ialah turnamen PVP antara 7vs7 pemain berskala regional dan internasional dari gim Ragnarok Online PC. Ragnarok Stars 2023 secara resmi dibuka secara simbolis oleh Harry Choi dengan seremonial peletakan Piala Ragnarok Stars 2023 di podium.

"Mulai tahun ini, kami berencana menghidupkan kembali kompetisi Guild berskala besar di Ragnarok, baik untuk versi PC maupun mobile secara rutin. Kami yakin hal ini dapat meningkatkan persaingan dan rivalitas antarkomunitas Guild, meningkatkan solidaritas dan sportivitas, serta menumbuhkan ekosistem eSports di Ragnarok. Melalui sistem kompetisi yang berkesinambungan, komunitas Ragnarok tentu dapat mengetahui komitmen kami dalam membangun dan memajukan IP Ragnarok khusus untuk para penggemar Ragnarok di Indonesia maupun global," ujar Harry Choi selaku President of Gravity Game Link dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10).

Babak putaran final Ragnarok Stars 2023 mengusung sistem double elimination, yaitu salah satu format turnamen yang menggugurkan tim peserta setelah mengalami dua kekalahan. Sistem ini membagi peserta ke dalam dua bagian, yakni bagan menang (upper bracket) dan bagan kalah (lower bracket).

Ada kejutan saat tim dari Indonesia, Milk, berhasil mengalahkan tim Destraction asal Thailand di babak upper bracket. Ini membuat tim juara bertahan tersebut harus berjuang melalui lower bracket. Namun perjuangan tim Milk di upper bracket harus terhenti oleh kegemilangan dari Enthusiasm Galant dari Taiwan yang berhasil mendominasi semua lawan di upper bracket hingga maju ke babak grand final dan menyingkirkan tim Milk dari Indonesia sehingga mereka harus turun ke lower bracket.

Perjuangan tim Destraction yang bangkit dari lower bracket serta kembali menunjukkan performa terbaiknya dengan analisa serta adaptasinya yang cepat berhasil mengeliminasi semua lawan di lower bracket, termasuk membalas kekalahan sebelumnya oleh tim Milk. Walhasil, tim Milk harus puas dengan posisi juara ke-3 di Ragnarok Stars 2023.

Di babak grand final, terjadi pertempuran yang sengit antara kedua tim unggulan, Destraction dan Enthusiasm Galant. Tim Destraction berhasil mengalahkan Enthusiasm Galant dengan skor 3-2 dan berhasil mencatatkan namanya kembali sebagai tim juara 1 di ajang Turnamen Ragnarok Online berskala internasional.

Pengunjung Ragnarok Stars 2023 dihibur oleh penampilan spektakuler dan meriah dari JKT48. Ke-12 personil Girl Band asal Jakarta ini membawakan lima lagu andalannya, yaitu Koisuru Fortune Cookie, Bokura no Eureka, Only Today, Tsugi no Season, dan Heavy Rotation sebagai penutup. Selain menghadirkan bintang tamu JKT48, Ragnarok Stars 2023 dimeriahkan oleh cosplayer ternama seperti Clarissa Punipun, Franzeska Edelyn, dan beberapa cosplayer Ragnarok lain. Pengunjung Ragnarok disuguhi dengan pengalaman interaktif melalui booth foto 180° bersama cosplayer Ragnarok, bermain Feed The Phreeoni di booth Minigames, dan berkesempatan mendapatkan beragam merchandise Ragnarok Online secara gratis. (Z-2)