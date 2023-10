Genap Berusia 10 Tahun, Accesstrade Berikan Penghargaan pada Kolaborator

Accesstrade salah satu platform affiliate marketing terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara, merayakan satu dekade dedikasi dan inovasi, Jumat (6/10).

Dengan lebih dari 600 partner Brand ternama dan 50,000 Influencer serta Publisher di Indonesia, Accesstrade menandai ulang tahunnya yang ke-10 dengan serangkaian kegiatan yang mencerminkan komitmen mereka terhadap kualitas dan kerjasama.

CEO Accesstrade Indonesia Prayudho Rahardjo, menyampaikan, kolaborasi dengan para Advertiser maupun Publisher selama satu Dekade ini banyak

memberikan pengalaman yang sangat berharga. Bahkan, kolaborasi tersebut juga memberikan inspirasi, dan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan.

Baca juga: Indonesia-Jepang Bahas Kerja Sama Cegah Salah Guna Teknologi untuk Teror

"Dalam langkah selanjutnya, mari bersama-sama menjaga semangat untuk memberikan layanan terbaik kepada para pelaku Digital Marketing di Indonesia untuk mewujudkan harapan prestasi lebih besar di masa yang akan datang,” ungkap Prayudo dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (9/10).

Selain itu, Accesstrade memberikan penghargaan kepada partner yang telah berkolaborasi dengan penganugerahan. Accesstrade Indonesia juga memperkenalkan program serta tools terbarunya ke publik.

Baca juga: Menteri Hadi: Kementerian ATR/BPN Masuki Teknologi Blockchain Layanan Pertanahan

SEO Battle adalah sebuah kompetisi yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan blogger dalam menciptakan konten bernilai tinggi dan memahami pemasaran afiliasi.

Program SEO Battle akan berjalan selama 4 bulan hingga Februari 2024. Dengan menghadirkan Coach yang telah berpengalaman hingga belasan

tahun sebagai praktisi SEO, diharapkan peserta dari program ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui sistem Affiliate Marketing yang saat ini semakin berkembang.

Kedua tools terbaru ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran afiliasi.

Adapun, beberapa awards yang diberikan pada advertiser antara lain:

Accesstrade memberikan rekan Advertiser penghargaan dengan gelar:

1. Journey Through Decade

Penghargaan kepada Advertiser yang telah setia selama sepuluh tahun berkolaborasi bersama

Accesstrade. Yang mendapatkan penghargaan ini adalah Blibli.

2. Publisher's Choice Rockstar

Penghargaan kepada Advertiser yang telah yang telah menarik minat besar dari influencer dan blogger. Yang mendapatkan penghargaan ini adalah Shopee.

3. Rising Partner Award

Penghargaan kepada Advertiser yang baru bergabung dengan performance terbaik di tahun ini. Yang mendapatkan penghargaan ini adalah Group M.

Awards Kepada Publisher:

Accesstrade memberikan rekan Publisher penghargaan dengan gelar:

1. The Fellowship of the Ring

Penghargaan kepada Publisher terlama yang telah berkolaborasi bersama Accesstrade. Yang

mendapatkan penghargaan ini adalah Marsha Beauty

2. The Ace of Spades

Penghargaan kepada Publisher dengan performance terbaik. Yang mendapatkan penghargaan ini adalah My Best.

3. The Breakthrough Partner

Penghargaan kepada Publisher yang baru bergabung dengan pertumbuhan yang paling pesat. Yang berhasil mendapat penghargaan ini adalah 99.co.