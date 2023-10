Indonesia Digital MeetUp 2023, Everpro Rilis Funnel dan CRM

EVERMOS menjadi salah satu dari tiga organisasi yang menandatangani memorandum of understanding (MOU) atau nota kesepahaman dengan Smesco di acara Indonesia Digital MeetUp 2023. Dengan ini, Evermos berkomitmen mendukung rencana pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui sektor UMKM. Hal ini dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran dan usaha bersama bahwa persaingan bisnis kini semakin sengit dan memasuki intervensi global, yang bukan hanya perlu dilakukan oleh para pelaku swasta tapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai dengan visi dan misi awal sejak berdiri di 2018, Evermos melalui ekosistemnya berusaha memberdayakan ribuan UMKM dan internet marketer (imers) atau dropshipper. "Kami menyadari betapa besar potensi kolaborasi antara internet marketer dengan UMKM dan merasa beruntung dapat memberikan dukungan layanan melalui Everpro, salah satu unit bisnis Evermos yang berfokus dalam menyediakan solusi lengkap dan terintegrasi untuk para pebisnis online. Melalui interaksi ini, kami bisa memiliki hubungan erat dan menjalin kerja sama langsung yang baik dengan para pelaku UMKM atau internet marketer," ujar Ilham Taufiq selaku Co-founder dan Chief Partnership & Strategy Officer Evermos.

Saat ini, imers dapat dikatakan sebagai benteng pertahanan bagi UMKM Indonesia, karena secara karakteristiknya imers lebih siap dalam menghadapi persaingan bisnis, data-driven, dan berani dalam mengambil risiko. Oleh karena itu di Indonesia Digital MeetUp 2023, Evermos juga merilis hasil risetnya bersama dengan lembaga riset independen dan Centre of SME Movement, Cosmos, dan didukung Smesco Indonesia yang bertajuk From Zero to Hero: Imers Berdikari, Mendorong Roda Ekonomi.

"Melalui riset ini, Evermos ingin bersama-sama membangun kesadaran dengan mengenal internet marketer (imers) ini baik dari gambaran karakteristik serta potensi life-stages imers agar tercapai tujuan akhir bahwa para pelaku swasta, pembuat kebijakan, dan segala lapisan masyarakat dapat bersama-sama membangun solusi, berkolaborasi, dan menciptakan sinergi untuk mendorong roda ekonomi Indonesia yang lebih agresif, cepat, dan bermanfaat," tutup Ilham.

Riset ini melihat bahwa ada peluang yang begitu besar bagi imers untuk mencapai keberhasilan bagi siapa saja yang mampu menguasai strateginya. Tidak sampai di situ, imers mampu mengembangkan bisnisnya dalam kurun waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan model bisnis konvensional. Kelihaian imers terletak pada mindset scale up bisnis yang mengakselerasi kesuksesan pencapaian omzet miliaran dalam kurun waktu relatif singkat, yaitu 1-3 tahun. Walau begitu, tidak semua Imers yang memulai dari nol dapat mencapai kesuksesan tersebut. Banyak di antara mereka yang tetap terjebak di penghasilan yang tidak seberapa dan omzet per bulan yang tidak kunjung tumbuh, sehingga berbagai pertanyaan yang timbul dari fenomena ini yang dijabarkan melalui hasil riset tentang imers dapat tumbuh dari Zero to Hero.

Untuk mendapat jawabannya, tim periset melakukan wawancara langsung dengan berbagai pelaku imers dan menemukan bahwa ternyata betul ada pola nyata yang jamak dilewati imers untuk dapat naik kelas. Setiap tahapan menunjukkan kenaikan dalam omzet per bulan. Tahapan-tahapan tersebut ialah The Hit-and-Runner (si tabrak lari), The Survivor (sang penyintas), The Pioneer (sang perintis), The Rising (penantang baru), dan The Challenger (penantang usaha mainstream).

Dari sisi layanan, Everpro selalu berusaha menciptakan solusi yang dapat mempermudah dan menyelesaikan masalah para pelaku UMKM, imers, atau dropshipper untuk mengembangkan bisnisnya melalui inovasi teknologi yang dihadirkan melalui pengembangan produk. Saat ini perusahaan menyediakan beberapa layanan mulai dari Everpro Sourcing yaitu layanan penyedia produk bermargin tebal dan terkurasi, cocok untuk dijual secara online oleh para dropshipper, Everpro Ads yaitu layanan penyedia akses akun iklan Facebook dan Google whitelisted untuk mengurangi risiko akun terkena restrict atau scale up iklan lebih cepat dan tanpa terkendala batasan bujet harian, Everpro Shipping sebagai layanan pengiriman paket COD maupun non-COD yang bekerja sama dengan lebih dari 20 pilihan partner logistik, serta Everpro MPEnabler layanan optimasi toko Marketplace di Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Melalui Indonesia Digital MeetUp 2023, Everpro merilis dua produk berbasis fitur terbarunya yaitu Funnel dan CRM. Funnel merupakan salah satu solusi untuk dapat meningkatkan konversi dari kampanye iklan melalui landing page dan fitur yang saling terintegrasi untuk optimasi closing di WhatsApp (LPWA). Menurut VP of Business Strategy & Operations Everpro Azlan Indra, LPWA saat ini masih menjadi metode yang paling populer dan efektif untuk para pebisnis online karena selain ramah pemula, juga menghasilkan CPR (cost per result) yang lebih murah dibandingkan dengan metode lain serta dapat membantu optimasi performa iklan yang dijalankan.

Layanan Funnel sudah teruji dapat menurunkan angka CPR iklan lebih murah hingga 60%. Melalui layanan ini, imers atau pelaku bisnis online dapat menggunakan fitur LP Builder untuk membuat landing page dari nol tanpa perlu coding, WA Rotator untuk mengatur dan membagi chat masuk dari landing page ke platform pesan WhatsApp sesuai kapasitas tim Customer Service, analisa hasil iklan di Facebook dan Google lebih akurat dengan Real Chat WA Tracking, hingga fitur Custom Keyboard yang membantu mempermudah Imers dalam melayani pelanggan lebih cepat tanpa harus berpindah aplikasi.

Layanan terbaru lain, CRM merupakan solusi yang terbukti untuk mengoptimalkan penjualan dengan menurunkan risiko RTS hingga 50% melalui fitur Update Status Paket otomatis untuk setiap pengiriman yang dilakukan, hingga meningkatkan potensi repeat order dari pelanggan loyal hingga 30% dengan fitur lain yaitu, mengatur dan menyimpan data pelanggan dari berbagai platform penjualan dalam 1 database, memberi label dan segmentasi kepada pelanggan, hingga mengirim pesan broadcast WhatsApp ke beberapa pelanggan sesuai dengan alur kerja yang dapat dibuat sendiri atau mengikuti template yang sudah disediakan. (Z-2)