Gandeng AWS, ICS Compute Catat Pertumbuhan 378% dalam 2 Tahun

KONSULTAN cloud serta integrator sistem cloud, ICS Compute mengumumkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan bisnis sebesar 378% sejak menandatangani perjanjian kolaborasi strategis dengan Amazon Web Services (AWS).

AWS merupakan penyedia cloud yang paling komprehensif dan digunakan secara masif di dunia, pada bulan April 2022 lalu.

"Lini bisnis konsultasi ICS Compute untuk lingkup AWS, yang mencakup layanan profesional dan layanan terkelola, bertumbuh sebesar 174% pada periode yang sama," kata Budhi Wibawa, Founder ICS Compute dalam keterangan, Selasa (3/10).

Kolaborasi strategis antara AWS dan ICS Compute, dijelaskan Budhi, semakin memudahkan akses terhadap sumber daya dan layanan AWS.

Selain itu, keduanya memungkinkan untuk bersama-sama menjajaki berbagai peluang di pasar dan juga mendorong pertumbuhan bisnis satu sama lainnya.

Ekspansi internasional merupakan pendorong utama pertumbuhan ICS Compute. Terbukti, dalam waktu kurang dari dua tahun, ICS Compute membuka kantor di Singapura dan Jepang.

"Di Jepang sendiri, perusahaan fokus mengembangkan solusi kecerdasan artifisial (AI) untuk pelanggan," ujar Budhi.

Pada akhir tahun 2023, ICS Compute berencana membuka kantor cabang terbarunya di Thailand dalam rangka memperkenalkan layanan profesional dan layanan terkelola miliknya bagi pelanggan-pelanggan setempat.

Sejak didirikan pada tahun 2017, ICS Compute telah membantu lebih dari 350 pelanggan untuk mengadopsi teknologi cloud AWS guna menghemat biaya, meningkatkan kinerja teknologi informasi (TI), mendorong inovasi model bisnis yang dinamis, dan membangun infrastruktur TI yang aman dan tangguh.

Tercatat, sepertiga dari pelanggan ICS Compute adalah perusahaan dari berbagai industri termasuk layanan keuangan, ritel, dan media.

"Sebagai contoh, ICS Compute membantu perusahaan media MNC Portal Indonesia untuk mengimplementasikan layanan geolokasi menggunakan Amazon Location Service," terangnya.

Amazon Location Service adalah sebuah layanan berbasis lokasi yang ditujukan bagi pelanggan untuk memperkaya aplikasi dengan data geospasial dan serta fitur lokasi.

Layanan ini mampu meningkatkan presisi dalam menentukan tempat asal penonton hingga delapan angka desimal lebih tepat, sehingga perusahaan dapat lebih memahami tren pelanggan terkini dan menyesuaikan pilihan program media yang semakin tepersonalisasi.

Pasar Cloud Lampuai USD 1,3 Miliar pada Tahun 2025

Menurut prediksi IDC, pasar cloud di Indonesia akan melampaui USD1,3 miliar pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 28% antara tahun 2020-2025.

Untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat akan layanan cloud di Indonesia, ICS Compute berkolaborasi dengan AWS untuk membangun solusi cloud yang canggih dengan menggunakan AI, machine learning, analitik data, dan Internet of Things (IoT).

"Salah satu solusi yang dikembangkan ICS Compute adalah solusi Intelligent Document Processing (IDP) dengan menggunakan Amazon Textract, sebuah layanan machine learning (ML) yang secara otomatis mengekstrak teks tertulis, tulisan tangan, serta data lainnya dari dokumen yang dipindai," jelas Budhi.

Kemudian, ICS Compute juga menggunakan Amazon Comprehend, sebuah layanan pemrosesan bahasa natural (natural language processing atau NLP), serta mengembangkanmodel machine learning fondasionalnya di AWS.

Solusi IDP akan membantu perusahaan maupun lembaga lainnya untuk secara otomatis mengklasifikasikan dokumen dan mengekstrak informasi yang bersifat penting, tanpa memerlukan karyawan untuk menyortir dokumen-dokumen fisik secara manual setiap harinya.

Dalam rangka mempercepat inovasi industri, ICS Compute turut mengembangkan sejumlah solusi yang menjawab kebutuhan pelanggan.

Salah satunya adalah Paket Solusi Analitik Data Khusus Peritel yang menyediakan dasbor berbasis data untuk melacak dan mengelola data penjualan ritel.

Pelanggan ICS Compute dapat mengakses solusi ini melalui AWS Marketplace, sebuah toko software online yang membantu pelanggan untuk menemukan, membeli, dan dapat langsung menggunakan software dan layanan yang tersedia di AWS.

Di industri manufaktur, ICS Compute juga berinovasi pada paket solusi yang dilengkapi dengan fitur AI, computer vision, prediksi, dan IoT yang membantu pihak pabrik dan pelaku manufaktur lainnya untuk menjalankan operasionalnya dengan standar keamanan tertinggi.

ICS Compute berencana untuk meluncurkan paket solusi ini pada kuartal kedua 2024.

Sebuah studi terbaru yang diselenggarakan oleh AWS dan dilakukan oleh Gallup mengkaji 10 teknologi yang sedang berkembang, termasuk AI, komputasi edge dan kuantum, blockchain, dan mata uang kripto.

Sejak menandatangani perjanjian kerja sama ini, ICS Compute telah meraih kompetensi AWS DevOps dan Migrasi, yang merupakan bukti keahlian teknis dan spesialisasi ICS Compute yang menjadi pembeda utama bisnisnya.

Dengan kompetensi AWS DevOps misalnya, ICS Compute dimampukan untuk menyelesaikan proyek DevOps untuk perusahaan nutrisi Indonesia, Frisian Flag, pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan pendekatan pengembangan aplikasi tradisional, solusi DevOps dari ICS Compute mampu menurunkan biaya infrastruktur Frisian Flag hingga 20%, menghemat 25% waktu untuk tim developer.

Selain itu, ICS Compute membantu Frisian Flag untuk meluncurkan aplikasi web baru seperti Dunia Zuzhu, sebuah gim mobile yang memperkenalkan produk-produk susunya kepada konsumen, dengan kecepatan dan keandalan penuh.

"Sejak ICS Compute menandatangani Perjanjian Kerja Sama Strategis dengan AWS, kami telah menyaksikan inovasi dan pertumbuhan yang luar biasa bagi mitra kami, bagi para pelanggannya, maupun bagi perekonomian cloud di Indonesia," ujar Kirsten Gilbertson, Partner Sales Leader, ASEAN, AWS.

"Kami akan terus mendukung ICS Compute dan komunitas mitra kami di Indonesia seiring dengan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan AI untuk membantu para pelanggan dalam memanfaatkan skalabilitas, kelincahan, dan keamanan cloud," terang Glibertson.

"Layanan Geolokasi ICS Compute yang dijalankan di AWS memberikan kami skalabilitas untuk mengelola peningkatan trafik situs web hingga lima kali lipat saat pembaca memeriksa berita pagi di portal kami," ujar Andi Meza, Head of IT Department MNC Portal Indonesia, salah satu pelanggan ICS Compute. "Geolokasi juga membantu kami untuk memberikan penawaran yang lebih tepersonalisasi kepada pelanggan berdasarkan lokasi mereka. Hasilnya, mereka tetap memiliki minat dan kesukaan tinggi terhadap platform kami," jelasnya.

Komitmen ICS Compute dalam mengembangkan bisnis AWS telah dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan AWS Partner Network (APN), termasuk Rising Star of The Year 2020, dan AWS Consulting Partner of the Year - Indonesia 2021 dan 2023. (RO/S-4)