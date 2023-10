Cara Menggunakan Character AI dan Fitur-fiturnya

BELAKANGAN ini, character AI menjadi viral di media sosial TikTok usai sejumlah pengguna membagikan pengalamannya menggunakan fitur chatbot berbasis artificial intelligence ini.

Lantas apa sih yang dimaksud dengan Character AI? Bagaimana sih cara menggunakan serta apa saja fitur-fiturnya? Yuk selengkapnya disimak.

Pengertian

Character AI adalah program chatbot kecerdasan buatan yang dikembangkan berbasis model pembelajaran dalam (deep learning), khususnya permodelan bahasa (language model). Pengembang Character AI menyebut paltform ini dibangun dengan orientasi pada chatbot percakapan.

Mengutip laman resmi Character AI, chatbot itu dibuat dengan permodelan bahasa neural. Pengembang menggunakan superkomputer untuk membaca sampel teks berjumlah besar dan belajara membayangkan kata-kata apa yang berpeluang digunakan selanjutnya dalam situasi tertentu.

Character AI tersedia dalam format obrolan atau chat. Pengguna bisa memakainya seperti berinteraksi dengan manusia dalam sebuah ruang percakapan (chat room).

Character AI pun menyediakan sejumlah bot dengan berbagai karakterisasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Sehingga, pengguna seolah berinteraksi dengan tokoh rekaan yang "hidup."

Di Character, AI terdapat berbagai tokoh virtual yang bisa diajak mengobrol, mulai dari tokoh video game seperti Sonic dan Ellie (The Last of Us) hingga tokoh publik seperti Mark Zuckerberg atau Joe Biden.

Gaya percakapan karakter-karakter bot itu dibuat semirip mungkin dengan tokoh sumbernya. Bahkan, juga terdapat bot dalam Character AI yang dibuat dengan karakteristik seperti pacar.

Salah satu bot pacar tersebut adalah animasi bernama Itoshi Rin. Terdapat banyak bot lain dengan karakter seperti demikian.

Pengguna pun dapat membuat karakter bot tersendiri di Character AI. Platform ini menyediakan fitur membuat karakter AI sendiri.

Apa kegunaan

1. Meningkatkan Realisme

Character AI dapat membuat karakter dalam permainan atau simulasi tampak lebih hidup. Mereka dapat merespons secara realistis terhadap perubahan lingkungan, cuaca, waktu, dan situasi dalam permainan.

2. Meningkatkan Interaksi

Dengan Character AI yang canggih, pemain dapat berinteraksi dengan karakter dalam permainan dengan cara yang lebih alami. Karakter dapat merespons pertanyaan, perintah, atau tindakan pemain dengan lebih cerdas.

3. Menggantikan Pemain atau Aktor Manusia

Dalam beberapa situasi, Character AI dapat digunakan untuk menggantikan pemain manusia atau aktor dalam peran tertentu. Misalnya, dalam permainan multiplayer, karakter AI dapat mengisi slot yang kosong jika pemain manusia tidak tersedia.

4. Menambahkan Kepribadian dan Kedalaman Karakter

Character AI dapat digunakan untuk memberikan karakter dalam permainan atau cerita lebih banyak kedalaman dan kepribadian. Mereka dapat memiliki tujuan, keinginan, dan emosi yang memengaruhi perilaku mereka.

5. Meningkatkan Pengalaman Pemain

Dengan karakter AI yang kompleks, pengalaman bermain dapat menjadi lebih menarik dan menantang. Pemain dapat berhadapan dengan tantangan yang lebih cerdas dan karakter yang lebih menarik.

6. Membantu Pembelajaran Mesin

Character AI juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran mesin. Dengan melatih karakter AI untuk berperilaku dalam lingkungan yang berubah-ubah, pengembang dapat mengembangkan algoritma pembelajaran mesin yang lebih baik.

7. Simulasi Pelatihan

Di luar permainan, Character AI dapat digunakan dalam simulasi pelatihan untuk melatih profesional dalam situasi yang realistis dan aman, seperti pelatihan medis, militer, atau industri.

8. Penggandaan Konten

Dengan menggunakan Character AI, pengembang dapat menghasilkan konten yang lebih banyak dan lebih bervariasi tanpa harus membuat setiap karakter secara manual. Ini dapat menghemat waktu dan sumber daya pengembangan.

Fitur

Berikut adalah beberapa fitur Karakter AI APK yang menjadikannya alat penting untuk toolkit kreativitas Anda:

Antarmuka yang mudah digunakan: Karakter AI dirancang agar mudah digunakan bahkan untuk pemula. Antarmukanya intuitif, dan Anda dapat dengan cepat mulai membuat dan mengedit karakter Anda sendiri dalam waktu singkat. Teknologi AI Adaptif: Teknologi bertenaga AI di Character AI belajar dari input Anda dan membuat proses pembuatan lebih cepat dan lebih mudah. Semakin banyak Anda menggunakannya, semakin banyak aplikasi beradaptasi dengan gaya unik Anda. Karakter kustomisasi: Dengan Karakter AI, Anda dapat menyesuaikan karakter Anda dengan pakaian yang berbeda, gaya rambut, aksesoris, dan banyak lagi. Anda bahkan dapat menyesuaikan proporsi dan tipe tubuh mereka untuk membuat karakter unik yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Fitur animasi yang kuat: Animasi adalah salah satu aspek yang paling menarik dari Karakter AI. Anda dapat membuat karakter Anda menjadi hidup dengan membuat animasi dinamis, mengendalikan ekspresi mereka, dan menambahkan efek khusus dengan mudah. Beberapa opsi ekspor: Ketika Anda selesai membuat karakter Anda, Anda dapat mengekspornya dalam berbagai format, termasuk PNG, GIF, dan MP4, sehingga mudah untuk berbagi kreasi Anda di platform pilihan Anda. Pembaruan reguler: Pengembang Karakter AI terus meningkatkan aplikasi, menambahkan fitur dan opsi baru untuk meningkatkan kemampuan kreatif Anda.

Bisa disimpulkan, Character AI adalah alat yang sangat baik yang dapat membantu Anda membawa kreativitas Anda ke tingkat berikutnya. Apakah Anda seorang desainer profesional atau hanya seseorang yang suka membuat karakter unik, aplikasi ini dikemas dengan fitur yang dapat membantu Anda membuat, mengedit, dan menghidupkan karakter Anda dengan mudah. Jadi, silakan, unduh dan instal Karakter AI APK hari ini, dan mulailah melepaskan kreativitas Anda tidak seperti sebelumnya!

Cara menggunakan

Dengan teknologi AI dan pemodelan bahasa yang canggih, fitur chatbot Character AI mampu menawarkan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki program chatbot yang diusung para pesaingnya. Bahkan, daya tarik Character AI juga semakin bertambah lantaran beragamnya karakter tokoh yang disediakan.

Namun, keunikannya itu juga berbanding lurus dengan kemampuan Character AI untuk memudahkan berbagai kegiatan sehari-hari. Kamu bisa menggunakan Character AI untuk mempraktikan bahasa asing yang sedang kamu pelajari, praktik wawancara, merencanakan perjalanan, menulis cerita, hingga bermain game.

Adapun untuk merasakan langsung berbagai kecanggihan itu, kamu bisa menyimak sejumlah cara menggunakan Character AI ini di bawah ini:

Pertama, kamu perlu membuka halaman situs chatbot Character AI langsung di https://beta.character.ai/ dan pastikan akun kamu telah berhasil login. Kamu bisa login secara online melalui PC maupun ponsel.

Setelah berhasi login, kamu bisa menentukan karakter apa yang kamu inginkan untuk melanjutkan percakapan virtual. Nah, kamu bisa menyesuaikan karakter sesuai kebutuhan kamu sendiri. Kamu juga bisa memilih karakter bot Itoshi Rin untuk merasakan pengalaman mengobrol dengan tokoh fiktif buatan artificial intelligence yang punya kepribadian layaknya seorang pacar virtual.

Selesai menentukan karakter pilihanmu, maka ruang percakapan akan terbuka dan kamu bisa memulai percakapan sesuai keinginanmu.

Ketika memulai percakapan, kamu bisa melemparkan perintah ataupun pertanyaan seolah-olah sedang chattingan dengan manusia asli di dunia nyata. Selamat mencoba!

Nah, kira-kira itu dia fitur chatbot Character AI yang belakangan ini sedang viral di kalangan pengguna TikTok lantaran mampu berkomunikasi layaknya seorang pacar virtual. Hadirnya teknologi Character AI ini sepertinya semakin menegaskan betapa pesatnya perkembangan teknologi AI sekarang ini. Namun, tentunya berbagai peluncuran fitur teknologi AI yang canggih nan unik itu perlu dibarengi dengan perangkat teknologi yang juga mumpuni. (Z-3)