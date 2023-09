SECOM Solution Day 2023 Tingkatkan Keamanan Teknologi Perusahaan

SEJAK hadir di Indonesia pada 1994, SECOM Indonesia telah dikenal sebagai penyedia layanan dan produk keamanan berkualitas yang komprehensif, baik untuk level perorangan maupun bisnis.

Untuk memastikan para pemilik bisnis mengetahui perkembangan terkini dari industri keamanan, terutama yang berkaitan dengan teknologi AI (artificial intelligence), SECOM Indonesia menggelar seminar SECOM Solution Day 2023 yang bertema AI Technology and Its Impact on Securing Your Business di JS Luwansa Hotel, Jakarta, baru-baru ini.

Fokus pembahasan dalam seminar ini adalah teknologi AI dan dampak transformatifnya terhadap keamanan bisnis.

SECOM Indonesia menyadari bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih dan cerdas akan membuat tantangan keamanan yang dihadapi oleh sektor bisnis akan terus berubah.

Salah satu bentuk tantangan tersebut disebutkan dalam sebuah studi berjudul Artificial Intelligence and National Security yang diadakan pada 2017 di Belfer Center Study, AS.

Teknologi AI Bisa Dorong Pemalsuan Audio dan Video

Studi ini menyebutkan bahwa teknologi AI yang semakin canggih dapat menyebabkan pemalsuan audio dan video terjadi dengan lebih cepat, mudah, dan murah di masa depan.

Pemalsuan ini diprediksi akan menyebabkan banyak data dan informasi diragukan kebenarannya.

Teruo Inami selaku Presiden Direktur SECOM Indonesia menyatakan, “Misi SECOM Indonesia adalah memberikan 'Safety and Peace of Mind' bagi para pemilik bisnis, serta memastikan keselamatan dan perlindungan aset mereka dengan memberi solusi keamanan yang mengacu kepada standar tinggi dari Jepang."

”SECOM Solution Day 2023 diadakan untuk berbagi informasi dan menambah wawasan para pemilik bisnis mengenai solusi keamanan menyeluruh yang berbasis teknologi AI," jelas.

"Solusi bagaimana mereka bisa memanfaatkan solusi keamanan terkini ini untuk melindungi bisnis mereka dari berbagai ancaman dan potensi kejahatan,” kata Inami.

Teruo Inami, Presiden Direktur SECOM Indonesia membagikan tentang visi dan misi SECOM Indonesia. Perkembangan teknologi AI yang pesat dan pengaruhnya kepada keamanan mendapat perhatian serius dari para ahli di bidang keamanan.

Disebutkan bahwa teknologi AI dapat membuat industri keamanan melakukan transformasi berbagai layanannya dengan inovasi terkini yang melibatkan teknologi AI.

Kondisi ini tak hanya berlaku pada keamanan siber, tapi juga layanan dan produk keamanan secara keseluruhan.

Tantangan yang harus diperhatikan adalah menemukan cara yang efektif dalam menerapkan teknologi AI pada berbagai bentuk layanan dan produk keamanan agar dapat memberi solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan pemilik bisnis.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah teknologi AI juga membuat praktik kriminalitas ikut berkembang dan menjadi lebih canggih, sehingga diperlukan antisipasi yang tepat dari penyedia layanan dan produk keamanan untuk mengatasinya.

Untuk menjelaskan tentang hal ini, hadir Adi Juliaman sebagai representatif dari SECOM Indonesia serta beberapa ahli terkemuka di bidang teknologi AI dan keamanan di Indonesia sebagai pembicara di panel diskusi dan workshop.

Beberapa topik yang menjadi pembahasan adalah alat keamanan Access Systems, Barrier Security, Key Management Systems, Alarm Monitoring Systems, Surveillance Camera, dan Parking Management System.

Dengan mengusung konsep keamanan "Man-Machine" yang inovatif, SECOM Indonesia telah membawa keamanan ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan pengalaman yang dimulai sejak tahun 1994, SECOM Indonesia telah memahami kebutuhan unik pasar keamanan di Indonesia dengan menawarkan solusi keamanan menyeluruh dengan teknologi terkini, yang mencakup total security solutions.

SECOM Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga keamanan di Indonesia, menegaskan nilai-nilai mereka dalam memberikan keamanan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi pelanggan mereka. (RO/S-4)