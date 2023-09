Bagaimana Cara Keluar dari Fastboot Xiaomi Stuck? Simak Tips Berikut

FASTBOOT bisa menjadi sumber masalah bagi pengguna Xiaomi karena mode ini sering muncul secara tiba-tiba. Untuk mengatasi masalah fastboot mode pada HP Xiaomi, kami bagikan beberapa tips berikut.

Fastboot adalah sebuah protokol dan alat yang digunakan dalam dunia Android untuk mengelola perangkat Android dalam mode bootloader (fastboot mode).

Mode fastboot adalah mode khusus yang memungkinkan pengguna atau pengembang untuk melakukan berbagai tindakan pada perangkat Android, seperti menginstal atau mem-flash firmware, membuka kunci bootloader, memeriksa status perangkat, dan melakukan perintah-perintah lain yang berhubungan dengan sistem operasi perangkat.

Fastboot bisa menjadi sumber masalah bagi pengguna Xiaomi karena mode ini sering muncul secara tiba-tiba. Walaupun fastboot pada dasarnya adalah mode pemulihan yang digunakan untuk memperbaiki sistem saat terjadi kerusakan, namun biasanya tidak diperlukan dalam keadaan normal pada HP Xiaomi.

Fastboot tidak membahayakan perangkat karena tidak memengaruhi fungsi HP secara negatif. Sebenarnya, fastboot adalah salah satu fitur bawaan dari HP Xiaomi.

Ada beberapa penyebab umum mengapa fastboot mode muncul, antara lain:

1. Tekan tombol volume bawah saat HP baru saja dinyalakan.

2. Masalah selama proses pengisian daya, seperti listrik yang tidak stabil atau penggunaan charger yang tidak cocok, yang dapat memaksa perangkat masuk ke fastboot mode secara tiba-tiba.

3. Kesalahan sistem atau firmware yang mengakibatkan gagalnya proses booting dengan baik.

Fastboot dapat muncul secara sengaja atau tidak sengaja. Jika ingin masuk ke dalam fastboot secara sengaja, Anda bisa menggunakan kombinasi tombol tertentu.

Untuk mengatasi masalah fastboot mode pada HP Xiaomi, Anda dapat mencoba beberapa cara berikut:

1. Menggunakan Kombinasi Tombol Power dan Volume Down:

- Saat perangkat berada dalam mode fastboot, tekan dan tahan tombol power (daya) dan volume down (bawah) secara bersamaan. Tunggu sampai perangkat melakukan restart.

- Anda juga dapat mencoba mengombinasikan tombol power, volume down, dan volume up untuk beberapa model.

- Setelah restart, perangkat akan kembali ke mode normal jika berhasil.

2. Menggunakan Tombol Power:

- Dalam mode fastboot, tekan tombol power selama 8-10 detik.

- Perangkat akan mati setelah beberapa saat.

- Nyalakan kembali perangkat setelah itu.

- Jika berhasil, perangkat akan kembali ke mode normal.

3. Melepas Baterai (Hanya untuk HP Xiaomi dengan Baterai Tidak Terpasang):

- Lepaskan baterai (hanya berlaku untuk perangkat Xiaomi dengan baterai yang dapat dilepas).

- Pasang kembali baterai dan nyalakan perangkat.

4. Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga:

Jika Anda memiliki PC atau laptop serta kabel USB, Anda dapat menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Android Multi atau Tenorshare Reiboot untuk keluar dari mode fastboot.

5. Menginstal Ulang ROM:

Dalam beberapa kasus, ROM pada perangkat Xiaomi dapat rusak atau bermasalah. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan menginstal ulang ROM asli melalui fastboot atau MI Flash. Namun, ini lebih cocok untuk pengguna yang berpengalaman. Harap berhati-hati saat melakukan ini. (Z-10)