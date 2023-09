Sasar Startup Jerman, Living Lab Ventures Gandeng IHK Berlin

SINAR Mas Land melalui Living Lab Ventures (LLV) mengumumkan aliansi strategis dan kemitraan kolaboratif dengan The Berlin Chamber of Commerce and Industry (IHK Berlin). Dalam kolaborasi ini, LLV akan menjadi mitra go-to-market di BSD City, khususnya bagi perusahaan-perusahaan di bawah IHK Berlin yang ingin berekspansi ke Indonesia. Prosesi penandatanganan secara simbolis dilakukan oleh Bayu Seto (Partner of Living Lab Ventures) dan Tim Schneider (Public Affairs Manager IHK Berlin) pada 8 September 2023 di BSD City.

IHK Berlin ialah organisasi kota yang terdiri dari berbagai bisnis dengan tujuan mengembangkan dan mendorong kepentingan perusahaan-perusahaan lokal maupun internasional yang beroperasi di Jerman. IHK Berlin bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan bisnis, berbagi pengalaman bisnis, berhubungan dengan pemerintah, masyarakat sipil, media lokal dan pers, serta mengorganisasi pameran dagang dan acara lain.

"Ini kebahagiaan besar bagi kami telah disambut dengan sangat hangat di BSD City. Mengingat tantangan besar yang dihadapi dunia kita saat ini, semakin penting bagi kita untuk menghadapinya bersama-sama lintas negara dan belajar dari satu sama lain. Dalam kesempatan ini, kami mengambil langkah besar ke arah tersebut melalui perjanjian kerja sama dengan LLV," ujar Public Affairs Manager IHK Berlin, Tim Schneider.

Baca juga: Sinar Mas Land Berikan Beasiswa Pendidikan Teknologi Digital

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata menyampaikan pihaknya sangat bangga bahwa BSD City telah dipilih sebagai tuan rumah bagi sejumlah perusahaan, komunitas, sekolah, hingga beberapa universitas baik dari nasional maupun internasional selama beberapa dekade. Saat ini, perusahaan sedang mentransformasikan BSD City menjadi kota digital dan sangat terkesan dengan kota-kota besar di Jerman sehingga sangat antusias menyambut kolaborasi ini. "Tentu kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk berkolaborasi dengan IHK Berlin karena keunggulan mereka dalam mentransformasikan kota pintar. Semoga kerja sama antara kedua perusahaan yakni Sinar Mas Land dan IHK Berlin ini dapat berkomitmen untuk berkontribusi bagi masyarakat yang lebih besar," tutur Dony.

Pada kesempatan itu, Partner of Living Lab Ventures, Bayu Seto, menambahkan LLV berkomitmen terus berkembang. Karenanya, perusahaan mencari kolaborasi dengan institusi global terkemuka. Kolaborasi dengan IHK Berlin akan memungkinkan pihaknya mencapai startup potensial dan perusahaan-perusahaan Jerman yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Sebaliknya, hal ini juga akan memungkinkan perusahaan teknologi yang terdaftar dalam portofolio LLV untuk memperluas bisnis mereka di Eropa.

Baca juga: Ruang Usaha Premium Diburu, Iconix Studio Loft BSD Menjawab

LLV merupakan corporate venture Sinar Mas Land di berbagai sektor agnostik. Fokusnya ialah tiga aspek teknologi utama yakni Smart Technologies, Digital Life, dan Mobility. Smart Technologies mencakup teknologi inovatif yang mendukung kehidupan perkotaan cerdas. Ini erat kaitannya dengan aspek Digital Life yang fokus pada teknologi terkait e-commerce dan jejaring sosial yang memiliki dampak besar pada kehidupan sosial. Terakhir, Mobility berfokus pada teknologi cerdas dalam pergerakan orang dan barang di dalam kota. (RO/Z-2)