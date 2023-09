NBA 2K24 Sudah Tersedia di Seluruh Dunia

PADA Senin (11/9), 2K mengumumkan NBA 2K24, iterasi terbaru dari seri simulasi gim video NBA yang mendapat peringkat tertinggi, kini telah tersedia di seluruh dunia pada PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, rangkaian sistem Nintendo Switch, dan PC.

Para pemain dapat merasakan pengalaman masa lalu, masa kini, dan masa depan budaya bola basket dengan pembaruan inovatif dalam NBA 2K24.

Sebuah fokus pada peningkatan realisme dan kompetisi menjadi yang terdepan dalam entri terbaru ini dengan diperkenalkannya teknologi ProPLAY yang imersif dan fungsionalitas crossplay untuk New Gen, dan masih banyak lagi.

Baca juga: Roblox akan Tersedia di Konsol PlayStation

“NBA 2K24 adalah entri istimewa bagi kami karena kami dapat merayakan salah satu pemain basket terhebat sepanjang masa - Kobe Bryant – serta peringatan 25 tahun dari seri ini," kata President Visual Concepts Greg Thomas.

"Kami telah membuka era baru 2K, berkat teknologi ProPLAY yang revolusioner, yang memberikan gameplay NBA 2K paling otentik dan realistis hingga saat ini. NBA 2K24 juga memperkenalkan pembaruan baru pada mode-mode favorit kamu dengan detil luar biasa yang akan menyebangkan para gamer dan penggemar basket," lanjutnya.

NBA 2K24 Seasons akan menampilkan opsi Season Pass baru dan jalur perkembangan Seasonal terpadu yang menggabungkan MyCAREER dan MyTEAM ke dalam satu sistem penghargaan linier.

Baca juga: NBA 2K24 Hadirkan Mamba Moments

Langsung masuk ke Season pertama untuk menikmati pengalaman unik di MyCAREER, MyTEAM, dan The W*. Mulai dari acara-acara baru hingga hadiah-hadiah menarik dan kartu MyTEAM yang hebat, Season 1 hanya merupakan awal dari tahun yang penuh aksi.

NBA 2K24 menampilkan serangkaian inovasi, mulai dari ProPLAY, City tepi pantai yang baru, hingga mode MAMBA MOMENTSTM dan masih banyak lagi, termasuk:

Realisme yang tidak tertandingi

NBA 2K24 New Gen memperkenalkan ProPLAY, sebuah teknologi baru yang inovatif yang secara langsung menerjemahkan cuplikan NBA yang sebenarnya ke dalam gameplay NBA 2K24. ProPLAY menghadirkan animasi dan gerakan melalui aksi NBA di lapangan untuk lompatan generasi dalam keaslian di PS5 dan Xbox Series X|S.

Game mengenalkan game

Inovasi gameplay baru di NBA 2K24 menghadirkan pengalaman bola basket yang lebih baik untuk semua. Rasakan gameplay luar biasa dan visual yang nyata saat pemain bersaing dengan tim NBA dan WNBA favorit mereka.

Pamerkan persenjataanmu yang dalam dengan pertahanan interior yang telah diubah dan kontrol kombo dribel untuk aksi berbasis keterampilan yang lebih bermanfaat dan efektif.

Nikmati aksi yang murni dan otentik dengan daftar pemain terbaru dan tim-tim bersejarah yang membawa para pemain lebih dekat dengan permainan yang belum pernah ada sebelumnya

Mamba Moments

Dalam mode yang sepenuhnya baru, pemain dapat menciptakan kembali beberapa penampilan Kobe yang paling dominan dan menawan selama kebangkitannya menjadi superstar global.

Lihat kembali kejayaan awal kariernya sebagai pemain muda yang fenomenal, dan lanjutkan perjalanannya yang luar biasa dari pencetak gol elit hingga menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa.

Hoop in paradise

Jelajahi Kota baru di New Gen saat Anda mengasah kemampuan Anda dalam aksi bola basket tanpa henti. Nikmati pemandangan pantai yang hidup dan terik oleh sinar matahari di siang hari dan jelajahi atmosfer yang penuh semangat dan cerah saat malam tiba.

Tingkatkan permainan Anda dengan MyPLAYER di Neighborhood yang baru dan indah (tersedia untuk PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC) yang dipenuhi dengan misi-misi yang disederhanakan saat mereka naik ke puncak.

Pemain dapat mengendalikan warisan mereka di MyCAREER dan naik dari talenta generasi ke Hall of Famer saat mengejar kehebatan dan kejuaraan dalam perjalanan ini.

Kelola MyTeam Anda

MyTEAM kembali dengan perubahan mendasar yang menghadirkan salah satu mode koleksi kartu yang paling lengkap di industri ini. Ambil dari masa lalu dan sekarang dengan menggunakan All-Stars masa kini dan legenda sepanjang masa untuk membentuk tim yang mampu mendominasi mode pemain tunggal dan multipemain.

MyTEAM menampilkan berbagai peningkatan inovatif, termasuk mode salary cap yang baru, dengan tetap mempertahankan nuansa kompetitif yang khas.

Pursue greatness with the W

Pilih jalur Anda di NBA 2K24 dan jadilah salah satu pemain terhebat yang pernah ada di The W. Pemain New Gen di konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X|S dapat menantang rival-rival mereka dalam fitur Pursuit of Greatness yang baru dan naik peringkat dengan meteran GOAT yang melacak kinerja dalam game.

Bersainglah dalam permainan jalanan 3v3, selesaikan tantangan, dan dapatkan hadiah menarik dalam perjalanan menjadi legenda di lapangan.

MyNBA

Yang baru di MyNBA adalah era LeBron, yang dimulai pada 2011. Para pemain dapat memandu tim mereka melawan, bahkan dengan LeBron dan membawa franchise mereka ke tingkat berikutnya melawan beberapa pemain terbaik sepanjang masa.

MyNBA Lite juga hadir di NBA 2K24, yaitu versi kasual yang lebih mudah dinavigasi dari mode utama yang ditujukan bagi para pemain yang hanya ingin melakukan beberapa gerakan dan langsung beraksi.

Sebagai pemain 18 kali All-Star, juara NBA lima kali, dua kali MVP Final, dua kali meraih medali emas Olimpiade, pencetak poin terbanyak sepanjang masa untuk Los Angeles Lakers dan Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, Kobe Bryant menjadi atlet sampul untuk NBA 2K24 dalam edisi KOBE BRYANT dan edisi BLACK MAMBA. (RO/Z-1)