Gelaran Pop-Up Store Reno 10 Series Disambut Insan Kreatif Bandung

POP Up Store OPPO Reno10 Series menuai sukses yang luar biasa setelah diadakan di beberapa kota di Indonesia.

Kini, Pop Up Store Reno10 Series hadir kembali di Kota Bandung mulai tanggal 6 September hingga 17 September 2023 bertempat di Bandung Trans Studio Mall.

Gandeng Ilustrator Muda

Sebagai kota yang dikenal dengan insan kreatif, di Pop-Up Store Reno10 Series Bandung, OPPO berkolaborasi dengan ilustrator muda Indonesia, Muhammad Taufiq (Emte) untuk melakukan kreasi seni melukis pada casing bersama dengan OPPO Family, Robby Purba.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 70,52% penduduk Kota Bandung merupakan kelompok usia produktif yang berusia antara 15 hingga 64 tahun.

Kelompok usia produktif ini banyak melakukan kegiatan yang memerlukan dukungan perangkat untuk selalu aktif dan terhubung.

OPPO Reno10 5G memiliki kapasitas baterai besar 5.000 mAh, pengisian daya penuh hanya memerlukan waktu 47 menit, dan OPPO Battery Health Engine yang mampu bertahan hingga 1.600 kali pengisian daya tentunya sangat mendukung produktivitas sehari-hari warga kota Bandung.

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen, mengatakan, “Bandung memilki banyak potensi karena banyak memiliki insan kreatif. Selain itu, Bandung juga selalu menjadi sebuah kota yang menghadirkan inspirasi seni."

"Hal ini sejalan dengan semangat OPPO untuk selalu menghadirkan inovasi dan terus menjadi yang terdepan dalam memberikan perkembangan teknologi dalam menjawab kebutuhan para pengguna," jelas Patrick.

Dukungan Kamera Mumpuni

"Menghadirkan desain menawan, hasil kamera yang mumpuni, serta dukungan kapasitas baterai yang besar, OPPO Reno10 5G menjadi bentuk dukungan OPPO untuk para insan kreatif di kota Bandung untuk melakukan kegiatan sehari-hari,” terangnya.

OPPO Reno10 5G adalah series terbaru dari keluarga OPPO Reno. Perangkat ini hadir dengan Ultra-Clear Portrait Camera System dan 2x Telephoto Portrait Camera.

OPPO Reno10 5G menyuguhkan keunggulan terbaik dalam desain ramping yang ringan khas Reno Series, performa yang kuat, dan pengalaman pengguna yang cerdas dan aman dengan ColorOS 13.

Selain itu, OPPO Reno10 5G juga didukung oleh platform seluler MediaTek Dimensity 7050 memberikan performa penuh tenaga dengan kecepatan CPU hingga 2,6 GHz.

Chipset ini memberikan perangkat OPPO Reno10 5G semua yang pengguna butuhkan untuk menghadirkan performa yang solid dengan peningkatan efisiensi daya.

Dari sisi desain, OPPO Reno10 5G tersedia dalam dua warna menarik, yaitu Ice Blue dan Silvery Grey. Kedua warna ini memberikan tampilan dan nuansa yang lembut dan halus.

Warna Ice Blue menggunakan proses OPPO Glow untuk menyerupai sinar matahari yang menembus es dan menampilkan pantulan warna.

Sedangkan Silvery Grey dirancang dengan menggunakan struktur kristal mikroskopis sebagai pelapis warna dasar abu-abu untuk menciptakan tekstur metalik yang menenangkan dan menyejukkan.

OPPO Family, Robby Purba mengatakan, “Saya telah menggunakan OPPO sejak lama. Saya merasa sangat terbantu dengan kehadiran perangkat OPPO yang sangat mudah untuk digunakan dalam menunjang kegiatan sehari-hari."

"Salah satu yang paling saya sukai dari perangkat OPPO khususnya OPPO Reno10 5G adalah kapasitas baterai yang besar 5.000 mAh," kata Robby.

"Selain itu, OPPO Reno10 5G juga menghadirkan desain yang trendi dan pengalaman genggam yang premium. Desainnya tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga terasa nyaman saat berada di dalam genggaman,” jelasnya.

OPPO Reno10 5G juga menyematkan RAM besar 8GB dan kapasitas penyimpanan 256GB. Kapasitas penyimpanan ini dapat ditambah melalui slot ekspansi kartu SD.

Tentunya dengan kapasitas penyimpanan yang lapang, menjadi jawaban akan kebutuhan para insan kreatif yang memerlukan ruang yang cukup untuk menyimpan beragam aplikasi, melakukan pemrosesan karya, hingga mengambil foto dengan hasil layaknya profesional.

“Kami meyakini kehadiran produk OPPO Reno10 5G ini merupakan pilihan yang tepat bagi para insan kreatif di Kota Bandung," ujar Patrick.

"Fitur-fitur yang ada pada perangkat OPPO Reno10 5G ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan karya-karya insan kreatif di kota Bandung," jelasnya.

"Tentunya, kami tidak akan berhenti untuk menciptakan dan menghadirkan ragam invoasi terbaru untuk memberikan kenyamanan dan keamanan menggunakan smartphone bagi para pengguna kami,” tutup Patrick.

Pembeli OPPO Reno10 Series akan mendapatkan keuntungan khusus di Pop Up Store Bandung. Konsumen dapat Scan QR yang ada di booth Pop Up untuk dapatkan 1000 Poin My OPPO dan redeem semua keuntungan dari Bobobx, Corkcilce, A Lux Life Beauty, dan Skin+ Clinic di My OPPO Apps.

Adapun voucher menarik yang akan didapatkan konsumen secara langsung saat membeli perangkat Reno10 Series berupa voucher eksklusif dari Y.O.U, Marshwillow, Traveloka dan Golden Lamian. (RO.S-4)