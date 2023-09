Apple Arcade akan Kedatangan 4 Game Baru

APPLE Arcade akan didukung empat judul game baru pada perpustakaannya pada bulan ini, dan akan menghadirkan update menarik ke lebih dari 40 game terbaru. Judul game baru pertama akan ditambahkan pada akhir pekan ini.

My Talking Angela 2+ akan ditambahkan pada perpustakaan Arcade pada tanggal 8 September. Sebagai informasi, My Talking Angela 2+ adalah game virtual yang diklaim akan menjadikan hari-hari lebih bergaya, karya kreator Talking Tom & Friends.

Sementara itu, Japanese Rural Life Adventure yang akan ditambahkan pada tanggal 15 September, merupakan game simulasi kehidupan yang ditampilkan dalam gaya seni piksel dibuat dengan hati-hati dan indah.

Baca juga: Ingin Meng-install Gim Metal Slug: Awakening? Cek Spek dan Kode Redeem 2023

Lalu Junkworld, akan ditambahkan pada tanggal 22 September, merupakan game pertahanan serupa dengan Bloons TD 6, dimeriahkan oleh petualangan menantang, medan berbahaya, dan teman yang meragukan.

Kemudian untuk Chyper 007, Apple akan menambahkannya ke Arcade pada tangga 29. Sebagai informasi, game ini terinspirasi dari pesawat mata-mata, mengajak pemain menjelajah wilayah yang merayakan universe diperbarui dari ranah mata-mata.

Selain itu, game ini juga mengajak pemain untuk mengunjungi sejumlah momen paling ikonik James Bond dan petualangan luar biasa. Tidak hanya judul baru, sejumlah game lama di Arcade juga akan mendapatkan update.

Hello Kitty Island Adventure menjadi salah satu judul game yang menerima update, pada tanggal 29 September mendatang. Update ini termasuk Spooky Celebration Event dan akan memperkenalkan karakter baru yaitu Baku, Cherry, dan Berry.

Baca juga: Red Dead Redemption akan Hadir di PS4 dan Nintendo Switch

Apple mengungkap bahwa game ini sempat menduduki peringkat pertama di daftar Arcade Hit, dan memiliki rating penggemar sebesar 4.9 dari lima. Pada akhir bulan ini, Jetpack Joyride 2 akan mendapat dua mode game baru, serta event mini.

Game berjudul WHAT THE CAR?, Cityscapes: Sim Builder, Angry Birds Reloaded, dan lainnya juga akan mendapatkan update besar. Sebagai pengingat, Apple Arcade merupakan layanan berlangganan, mmemungkinkan pengguna memainkan judul game tersebut dan lebih dari 200 judul lain dengan biaya USD5 (Rp76.600) per bulan.

Apple Arcade juga menawarkan durasi percobaan gratis selama satu bulan bagi pengguna yang ingin mencoba terlebih dahulu. Apple Arcade dapat dimainkan di iPhone, iPad, Mac, dan Apple TV.

Jika memainkan game di Arcade dengan perangkat tersebut, pengguna juga berkesempatan untuk menikmati berlangganan selama tiga bulan secara gratis. Selain itu, Arcade juga merupakan bagian dari Apple One Service. (Medcom/Z-6)