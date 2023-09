Kamera Digital Insta360 GO3 Siap Abadikan Momen dan Aksi Menarik 

PERUSAHAAN Insta360 dan PT. Denka Pratama Indonesia bersama-sama mewujudkan kebutuhan para pecinta traveling, lifestyle vlogger, dan keluarga untuk mengabadikan setiap momen berharga melalui inovasi terbaru.

Insta360 merilis produk terbaru dan diberi nama Insta360 GO3, yang digadang-gadang menjadi kamera aksi dengan fungsi dan hasil yang sempurna.

Insta360 mempercayakan PT. Denka Pratama Indonesia sebagai distributor resmi untuk berkolaborasi memperluas pasar kamera aksi ini di Indonesia, dan bersama-sama meningkatkan layanan after sales service Insta360 di Indonesia.

"Denka sangat senang dan bangga karena dipercaya Insta360 sebagai distributor resmi produknya di Indonesia," ujar Hendra April Liyanto, selaku Chief Marketing Officer PT. Denka Pratama Indonesia dalam keterangan, Sabtu (2/9).

"Oleh karenanya, kami akan selalu meningkatkan kepercayaan customer di indonesia dengan memberikan pelayanan after sales yang terpercaya untuk semua varian produk kamera Insta360," jelas Hendra.

Tawarkan Berbagai Fitur Menarik

Insta360 GO3 menawarkan berbagai fitur menarik yang mampu mengalihkan tren untuk mengabadikan setiap momen menjadi pengalaman menyenangkan dan mudah untuk dioperasikan.

Dibekali dengan tiga varian memori internal 32GB, 64GB, dan 128GB, pengguna dapat memilih produk Insta360 GO3 tersebut di pasaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan desain yang mungil, kamera ini mampu memberikan efisiensi dan menawarkan angle atau sudut pandang yang variatif.

Dengan demikian, tidak ada celah untuk kehilangan momen penting saat menggunakannya. Insta360 selalu memperjuangkan ide-ide kreatif paling berani, paling ‘gila’, dan terlihat paling mustahil untuk diwujudkan.

Dari beberapa kegiatan menyelam, panjat tebing hingga produksi sinematik, kamera Insta360 GO3 membantu pengguna untuk mengabadikan keajaiban di setiap momen.

Kombinasi ukuran, stabilisasi, dan sebagai penerus dari Insta360 GO2 yang tak tertandingi performanya, Insta360 GO3 diciptakan agar memungkinkan dapat melakukan hal yang tidak dapat dilakukan action cam lainnya.

Kelangkapan Insta360 GO3 terdiri dari 1x GO3 (32GB/64GB/128GB), 1x Action Pod, 1x Lens Guard (pre-installed on the lens by default)

1x Magnet Pendant. 1x Pivot Stand, dan 1x Easy Clip.

Lantas, apa yang membuat Insta360 GO3 perlu dipertimbangkan sebagai pilihan action cam yang harus dimiliki? Tentu saja banyak fitur yang membuat kamera ini lebih menarik apabila dibandikan dengan kamera sejenis.

Keunggulan Insta360 GO3 yakni menggunakan daya kecil, peningkatan kualitas video dan audio, rekaman stabil, efek kreatif, action pod yang inovatif, fitur pengontrol suara 2.0, dan dapat digunakan dalam kondisi hujan atau cerah

Insta360 GO3 ini dibanderol dengan aturan harga bervariasi, untuk kapasitas 32GB senilai Rp 6.099.000, untuk varian 64GB seharga Rp 6.999.000, sedangkan untuk varian 128GB dibanderol Rp 6.999.000.

Dengan memiiki kamera aksi terbaru Insta360 GO3 ini maka pengguna akan merasakan keunggulan spesial yang dimilikinya.(RO/S-4)