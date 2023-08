Acer Hadirkan Laptop Swift Go 14 OLED Special Edition, Eksklusif Selama Acer Day 2023

MEMERIAHKAN kampanye Acer Day 2023 #AceYourWorld, Acer Indonesia memperkenalkan laptop edisi terbatas, Swift Go 14 OLED Special Edition. Laptop ini hadir dengan desain pola unik dan warna sunshiny gold yang elegan.

Selain menawarkan desain pola baru yang eksklusif, Swift Go 14 OLED Special Edition memiliki bentuk yang ramping dan elegan, dengan ketebalan hanya 14.99 mm dan berat 1.32 kg.

Penggunaan sasis aluminium di sekujur body Swift Go 14 OLED Special Edition membuat tampilannya tidak hanya ringkas, tetapi juga modern dan durable.

Acer Swift Go 14 OLED Special Edition hadir guna memenuhi kebutuhan segmen pengguna, mulai dari yang memiliki mobilitas tinggi, bekerja secara hybrid, peduli pada urusan estetika, maupun mendukung mereka yang melakukan aktivitas graphic design, video editing, gaming ataupun entertainment.

Head of Consumer Product Acer Indonesia Theresia Hanydawati mengatakan, “Acer Swift Go 14 OLED Special Edition merupakan bentuk perayaan Acer Day 2023 yang didedikasikan khusus untuk pelanggan di Indonesia. Kami berharap, Swift Go 14 OLED Special Edition dapat memaksimalkan kinerja terbaik pengguna dalam bekerja maupun berkarya, sehingga mereka bisa mengeluarkan potensi terbaik untuk menggapai mimpi.”

Laptop edisi spesial ini didukung dengan performa mumpuni dari prosesor Intel Core generasi ke-13 terbaru, tersertifikasi Intel Evo Platform untuk kinerja lebih responsif, serta menggunakan layar OLED 2.8K 90Hz dengan visual memukau karena adanya sertifikasi VesaHDR500 dan TÜV Rheinland EyeSafe.

Acer Swift Go 14 OLED Special Edition tersedia dalam dua varian yaitu dengan prosesor Intel Core i5-13500H dan Intel Core i7-13700H, RAM 16GB LPDDR5 dan penyimpanan hingga 1TB SSD NVMe yang dapat di-upgrade dengan slot kedua. Didukung teknologi Acer TwinAir dengan kipas ganda menghasilkan suhu 10% lebih dingin pada berbagai skenario.

Tersedia terbatas

Selama periode Acer Day sampai 30 September 2023 mendatang, pelanggan juga bisa menikmati promo menarik pembelian Acer Swift Go 14 OLED dengan harga mulai dari Rp13.499.000, dan tersedia baik di jaringan penjualan Acer maupun secara online di Acer eStore dan e-commerce.

Khusus pembelian Swift Go 14 OLED di e-commerce Blibli dan Tokopedia selama 7-31 Agustus 2023, konsumen juga berkesempatan memenangkan trip ke Sydney, Australia untuk menonton Intel Extreme Masters (IEM).

Setiap pembelian unit laptop Acer Swift Go 14 OLED dan Acer Swift Go 14 OLED Special Edition, sudah dilengkapi dengan sistem operasi Windows 11 Home dan aplikasi Microsoft Office Home & Student 2021.

Memberi rasa aman dan nyaman pada konsumen, laptop ini sudah dilengkapi dengan garansi sparepart selama 2 tahun, garansi service selama 3 tahun dan 1 year Acer Priority Care (Priority Service & Accidental Damage Protection). (RO/Z-1)