Ada Bundling Microsoft 365 dengan Perlindungan Kecelakaan Diri

PERUSAHAAN solusi teknologi informasi (TI) PT Kation Technologies Indonesia dan perusahaan asuransi terkemuka PT Asuransi Sinar Mas berkolaborasi dalam menghadirkan bundling langganan Microsoft 365 yang dilengkapi dengan asuransi kecelakaan diri. Dengan bundling tersebut, pengguna yang berlangganan Microsoft 365 melalui Kation Technologies dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang.

Selain menikmati manfaat perlindungan terintegrasi Microsoft 365 terhadap ancaman siber, pengguna memperoleh perlindungan finansial selama 24 jam terhadap risiko-risiko kecelakaan. Dana pertanggungan biaya perawatan dan satunan mencapai Rp100 juta.

"Platform penunjang produktivitas Microsoft 365 sudah dilengkapi dengan solusi keamanan kualitas enterprise-grade yang memastikan perlindungan data pelanggan dari akses, pencurian, atau penyalahgunaan yang tidak sah. Sebagai Microsoft Gold Partner terpercaya untuk wilayah Asia Pasifik, Kation Technologies ingin menawarkan solusi lengkap yang memberikan kenyamanan dan ketenangan hati bagi pengguna Microsoft 365 di Indonesia. Tidak hanya produktivitas tinggi dan keamanan data dari platform Microsoft 365, tetapi juga perlindungan finansial dari risiko-risiko kecelakaan diri. We protect your data and yourself," papar Yusuf Khyber Hasnoputro, President Director Kation Technologies Indonesia, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8/2023).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, tercatat 320.084 insiden kecelakaan pada 2019 hingga 2021. Di antaranya 74.466 korban meninggal dan 33.759 korban luka berat. Secara total keseluruhan, kerugian materi akibat kecelakaan terhitung sebesar Rp700,888 juta.

"Walau penduduk Indonesia semakin melek teknologi dan internet, tingkat literasi asuransi di kalangan masyarakat masih rendah. Masih banyak penduduk Indonesia yang belum menyadari pentingnya perlindungan finansial dari risiko atau musibah yang tak terduga, seperti kecelakaan diri," jelas Siany Jontana, Division Head Agency Network Development Asuransi Sinar Mas. "Kolaborasi bersama Kation Technologies dalam penawaran bundling Microsoft 365 dengan asuransi kecelakaan diri kami merupakan bentuk komitmen Asuransi Sinar Mas dalam meluaskan akses dan memberikan kemudahan perlindungan diri bagi masyarakat Indonesia."

Kation Technologies pertama kali didirikan pada 2015 di Filipina dan memulai operasinya di Indonesia pada 2022 melalui joint venture dengan teknopreneur berpengalaman, Yusuf Khyber Hasnoputro. Kation Technologies melayani dan membantu perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik seperti Indonesia yang sedang berkembang dan berusaha mentransformasikan bisnis mereka secara digital.

Kation Technologies Indonesia hadir untuk mempercepat transformasi digital bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Tanah Air dengan pendekatan lebih strategis serta berpusat pada kebutuhan pegawai (human-centered). Ini beralih dari investasi teknologi ke investasi bisnis yang berpusat pada data untuk pengambilan keputusan dan menentukan pengembalian investasi (ROI) yang jelas dan terukur. (Z-2)