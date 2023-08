YouTube Vanced Error, Aplikasi Legal Ini Alternatifnya

PADA 2022, akun resmi Twitter Vanced, @YTVanced, mengumumkan proyek ini dihentikan. Informasi serupa juga terdapat di situs web resmi mereka, vancedapp.com, yang menyatakan Vanced tidak lagi tersedia.

YouTube Vanced adalah sebuah aplikasi yang diciptakan untuk mengakses konten YouTube. Aplikasi ini mengklaim dapat meningkatkan pengalaman menikmati konten YouTube melalui aplikasi Android yang disediakan.

Beberapa fitur utama YouTube Vanced meliputi pemblokiran iklan, pemutaran video di latar belakang, dan berbagai fungsi lainnya. Aplikasi ini hadir sebagai alternatif untuk pengguna YouTube, menawarkan pengalaman bebas iklan tanpa perlu berlangganan YouTube Premium.

Namun, aplikasi pihak ketiga seperti YouTube Vanced melanggar kebijakan Google. Google bahkan mengancam dengan konsekuensi hukum bagi aplikasi pihak ketiga yang tidak mematuhi aturan penggunaan produk mereka.

Google dilaporkan telah mengirimkan surat peringatan kepada YouTube Vanced, meminta penghapusan semua referensi terkait YouTube. Selain itu, Google juga meminta YouTube Vanced untuk mengubah logo dan menghapus semua tautan yang berhubungan dengan YouTube.

Berdasarkan informasi ini, dapat disimpulkan YouTube Vanced bukanlah layanan yang mendapat izin resmi dari Google. Meskipun aplikasi YouTube Vanced yang sudah terpasang di perangkat Android mungkin masih berfungsi, tidak akan ada pembaruan lebih lanjut. Ada kemungkinan bahwa aplikasi ini akan berhenti berfungsi pada masa yang akan datang.

Pengguna biasanya mencari solusi atas masalah umum yang muncul dalam YouTube Vanced agar tetap dapat menikmati konten YouTube tanpa iklan. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya dan diumumkan resmi di akun Twitter mereka, YouTube Vanced sudah dihentikan.

Sebagai alternatif untuk menikmati konten YouTube tanpa iklan dan mengakses fitur yang tidak tersedia dalam versi gratis, pengguna dapat berlangganan YouTube Premium. Menurut support.google.com, langkah-langkahnya sebagai berikut:

Masuk ke akun YouTube yang sesuai Buka peramban di perangkat dan kunjungi tautan youtube.com/premium Klik 'Coba gratis' Pilih metode pembayaran dari opsi yang tersedia, seperti saldo Google Play, kartu kredit atau debit, ShopeePay, DANA, dan GoPay Selesaikan pembayaran untuk meng-upgrade ke YouTube Premium Selesai

Untuk informasi tambahan, pengguna yang belum pernah berlangganan YouTube Premium berhak mendapatkan uji coba gratis selama 1 bulan. Setelah itu, pengguna perlu membayar sesuai paket yang dipilih.

Harga paket YouTube Premium adalah sebagai berikut: paket individu seharga Rp59.000 per bulan, paket keluarga seharga Rp99.000 per bulan untuk maksimal 5 anggota, dan paket pelajar seharga Rp34.999 per bulan. (Z-3)