Hans Joomers Ungkap Kiat Membangun Mood Saat Garap Konten Gim

KREATOR konten dan gaming influencer Hans Christian atau yang dikenal Hans Jooomers mengungkapkan kiat membangun mood saat menggarap konten gim untuk kanal YouTube-nya.

Hans mengaku saat ini mengunggah 2-3 konten video gim di kanal YouTubenya bernama The Jooomers. Saat ini, kanal YouTube The Jooomers telah memiliki 1,2 juta pelanggan. Proses kreatif hingga diunggahnya konten tersebut untuk para penggemar di YouTube itu ternyata menyita waktu dan pikirannya.

Maka dari itu, ia mengaku melakukan sejumlah cara agar suasana hati dan pikiran tetap menyenangkan.

"Kalau membangun mood buat gue sendiri ya udah pasti satu, harus olahraga. Kedua, camilan dan minuman. Gue jarang ngemil sebenarnya, tapi kalau minum sering," kata Hans, ketika ditemui di kediamannya di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Rabu (2/8).

Selain itu, Hans mengaku juga menyempatkan waktu untuk menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan rekannya, khususnya di komunitas gamers.

"Yang paling penting bagaimana bangun mood banyak berkomunitas jadi tidak stuck sama rutinitas, kalau cuma duduk dan kerja itu jadi bosan," katanya.

Saat ditemui di kediamannya, Hans juga melakukan sesi Unboxing Ultimate Kit Coca-Cola x League of Legend. Hans sendiri mengaku telah bermain League of Legend selama 2 tahun terakhir. Dengan adanya Ultimate Kit ini menjadi pengalaman baru dalam bermain League of Legends.

Diketahui, Coca-Cola meluncurkan edisi terbatas dari Coca-Cola Creations dengan berkolaborasi dengan pengembang game League of Legends, Riot Games.

Coca-Cola Ultimate Zero Sugar akan memberikan penggemar dan pemain pengalaman rasa experience point (+XP) dan merayakan setiap perjalanan pemain, baik saat bermain Rift untuk pertama kalinya atau di tahap akhir dalam mengejar Summoners's Cup.

Minuman Coca-Cola Ultimate Zero Sugar ini merupakan kolaborasi pertama dengan perusahaan gim yang menyatukan tim Riot Games dan Coca-Cola untuk bersama-sama menciptakan pengalaman bagi para pemain saat menunggu antrian permainan.

Pemain akan masuk ke Coca-Cola Creations Hub, pusat pengalaman digital Coca-Cola Creations yang unik, dengan memindai kode QR pada kaleng Coca-Cola Ultimate Zero Sugar.

Satu penawaran yang tersedia di Creations Hub adalah Ultimate Emote Generator, sebuah filter Instagram yang bisa digunakan pemain untuk melihat diri mereka sendiri dengan gaya emote League of Legends yang bisa dibagikan di media sosial.

Coca-Cola Ultimate Zero Sugar memadukan dua merek ikonis dengan desain kemasan menarik yang menonjolkan warna hitam dan berbagai nuansa emas. Logo Coca-Cola Creations yang dikenal juga dilengkapi dengan lambang 'Ultimate' yang diberi ‘energi’ cahaya biru ajaib Hextech dari dunia League of Legends.

Desainnya menonjolkan tampilan unik dari font Coca-Cola Spencerian Script yang mudah dikenali, terinspirasi oleh Nexus Crystals di League of Legends.

Pada tahun ini, Coca-Cola akan memperkenalkan tambahan edisi Coca-Cola Creations terbatas yang menampilkan inovasi unik dan kolaborasi tak terduga. Banyak aktivasi menarik dari Coca-Cola Creations khususnya Coca-Cola Ultimate Zero Sugar, yang hanya bisa ditemui di Indomaret, terutama di pulau Jawa dan Bali.

Adapun aktivasinya antara lain, meet and greet para gamer dan kesempatan bertemu dengan pemain idola League of Legends sambil mencoba Coca-Cola Ultimate Zero Sugar. Interaksi digital dengan Emote Smart Mirror, di mana konsumen dapat membuat emote khusus bertema League of Legends, dan main bareng atau gaming battle dengan para pemain idola League of Legend. (Z-5)