Laba Bersih Nintendo Kuartal I Melonjak 52%

NINTENDO melaporkan pada Kamis (3/8/2023) lonjakan laba bersih kuartal pertama sebesar 52% berkat penjualan cepat dari gim Zelda terbarunya dan perilisan The Super Mario Bros. Movie.

Mencatat laba bersih sebesar 181 miliar yen (US$1,26 miliar), raksasa game Jepang itu mempertahankan perkiraan laba bersihnya untuk setahun penuh hingga Maret 2024 tidak berubah pada 340 miliar yen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom memiliki awal yang baik setelah dirilis pada Mei. Ia mencatat penjualan 18,51 juta unit, kata Nintendo dalam suatu pernyataan.

"Rilis The Super Mario Bros. Movie pada April berdampak positif terhadap penjualan judul-judul terkait Mario. Mario Kart 8 Deluxe mencatat penjualan 1,67 juta unit (untuk penjualan kumulatif 55,46 juta unit)," tambahnya.

The Super Mario Bros. Movie ialah film pertama tahun ini yang melampaui angka global US$1 miliar di box office.

Penjualan unit perangkat keras meningkat 13,9% YoY menjadi 3,91 juta unit. Penjualan unit perangkat lunak meningkat 26,1% menjadi 52,21 juta unit.

Hasilnya juga didukung oleh yen yang lebih lemah, kata Nintendo. (AFP/Z-2)