Digital Hub Bersama Kumpul.id Gelar DNA Accelerate Seleksi Ratusan Startup

KAWASAN Digital Hub BSD City yang dikembangkan Sinar Mas Land dikenal baik sebagai rumah bagi sejumlah perusahaan hingga unicorn di bidang teknologi digital. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus menjadi wadah bagi pertumbuhan perusahaan startup digital potensial di Indonesia. Lebih dari tempat dan infrastruktur, Digital Hub secara konsisten melakukan kampanye Digital Hub Next Action (DNA) yang di dalamnya terdapat berbagai program penjajakan ke institusi pendidikan hingga program akselerasi bagi startup karya anak bangsa.

Kali ini, Sinar Mas Land bekerja sama dengan Kumpul.id untuk menyelenggarakan DNA Accelerate. Ratusan startup yang telah mendaftar di acara ini. Nanti diseleksi menjadi 10 startup pilihan. Para finalis akan dipertemukan oleh empat perusahaan pendanaan ventura dan lebih dari 40 ahli dari perusahaan rekanan di skala global. Selain itu, Monash University akan mengisi sesi mentoring yang akan membawakan topik mengenai growth strategy, business development, dan operations & scalability pada acara DNA Accelerate.

Kick-off DNA Accelerate diselenggarakan pada Selasa (1/8) di Auditorium Green Office Park (GOP) 9, BSD City. Acara tersebut dibuka dengan kata sambutan dari Irawan Harahap (CEO Digital Technology Ecosystem & Development Sinar Mas Land) dan Samuel Abrijani Pangerapan (Direktur Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika). Rangkaian acara tersebut diisi dengan sesi diskusi panel bertajuk Humanizing Technology: How Technology Shapes Society yang disampaikan oleh Amalia Aini (Chief Business & Ecosystem Kumpul), Abdul Qifli (Co-Founder & CTO Jojonomic), Rama Notowidigdo (Co-Founder AwanTunai), dan Cindy Ozzie (Co-Founder & CMO Pasarnow).

"Saat ini Indonesia menjadi tempat bagi perkembangan perusahaan rintisan yang bergerak di berbagai bidang. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kominfo terus berupaya mendukung pertumbuhan startup potensial nasional dengan mengembangkan ekosistem digital mulai dari merumuskan regulasi yang mampu beradaptasi dengan pertumbuhan industri digital, pengembangan infrastruktur teknologi, hingga pelatihan bagi tenaga kerja di bidang digital. Pada hari ini, kami sangat mengapresiasi langkah Sinar Mas Land bersama Kumpul.id yang sudah menyelenggarakan acara DNA Accelerate. Semoga dengan dukungan dari seluruh pihak ditambah dengan semangat kewirausahaan digital serta inovasi dari para startup ini dapat mewujudkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia," papar Direktur Aptika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

CEO Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land Irawan Harahap menjelaskan DNA Accelerate merupakan wadah yang dibuat untuk mempertemukan komunitas startup dengan perusahaan ternama yang berada dalam ekosistem digital Sinar Mas Land untuk belajar maupun menerima pendanaan. "Kami berharap startup potensial yang masuk ke shortlist DNA Accelerate bisa menyerap banyak pembelajaran dari acara ini, sehingga bersama kita bisa memajukan ekonomi digital Indonesia secara signifikan."

Program DNA Accelerate membantu akselerasi seed-level startup yang memiliki anggota kompeten, pengamatan tepat, dan model bisnis teruji. Di dalamnya terdapat pendampingan melalui kegiatan workshop dengan beberapa topik pembicaraan seperti Founder's Lab, Product & Market, People & Culture, Value Creation & Revenue, Financial & Cashflow, dan Fundraising. Dalam proses seleksi awal, para juri akan menilai dengan beberapa kriteria meliputi problem & solution, business model, dan SCRIN score. Di tahap final peserta akan diuji berdasarkan kemampuan untuk menghasilkan growth & revenue, product scalability, dan potential to invest.

Program DNA Accelerate dimulai sejak pertengahan Juni lalu melalui kegiatan pengumpulan proposal startup, webinar, dan info session. Untuk tahap penjurian, dilakukan selama Juli yang menyeleksi ratusan pendaftar menjadi 10 finalis dan diumumkan pada saat kick-off sekaligus onboarding hari ini. Kemudian, para finalis terpilih akan mendapatkan sesi mentoring dengan tiga topik berbeda dimulai dari Agustus hingga penjurian akhir atau demoday yang dilaksanakan pada 29 September mendatang. (RO/Z-2)