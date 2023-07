Cerita Sukses Leokoce, Pendiri Lumos Diamond

DUNIA game sudah melekat pada diri Leo Agustinus. Memainkannya sejak duduk di bangku SD, pria yang akrab disapa Leokoce ini kini mengantongi pundi-pundi rupiah dari game.

"Saya aktif bermain game komputer di Warnet sejak 2007, ketika masih SD. Saya cukup andal bermain game dengan berbagai genre. Sampai pada 2015, Youtube Gaming mulai naik dan saya mencoba meng-upload video saya bermain game," kenang Leokoce.

Video pertamanya di Youtube kala itu bermain Point Blank. Pada 2016, dia beralih ke Clash Royale dan rajin mengikuti turnamen Paladins hingga di tingkat Asia Tenggara. Timnya bahkan mewakili Indonesia dalam turnamen esports ESGS 2017 di Filipina.

Saat Clash Royale menurun peminatnya pada 2018, Leokoce mulai bermain game Mobile Legends. Kemahiran dan pengalamannya bertahun-tahun main game membuat namanya dikenal di kalangan pecinta Mobile Legends.

Channel YouTube Leokoce miliknya bahkan memiliki 1,93 juta pengikut. Sebagai YouTuber Gaming, pria asal Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini harus sering top up diamond Mobile Legends.

Saat itulah, terlintas di benaknya untuk membuka toko top up game sendiri. "Pada 2020 saya membuka top up store bernama Lumos Diamond, dengan harapan dapat membantu teman-teman untuk melakukan top up games dengan harga yang murah dan aman," ungkapnya.

Lumos Diamond melayani top up berbagai game, diantaranya Mobile Legends, PUBG Mobile, Valorant dan Free Fire, dengan metode pembayaran yang lengkap.

"Lumos Diamond memberikan harga lebih murah dibanding toko lain, buka 24 jam, top up hanya membutuhkan waktu 1-3 menit, serta memiliki customer service yang siap membantu customer Lumos kapan pun," tuturnya.

Saat mendirikan Lumos Diamond, pria yang bermain game 8-10 jam sehari ini bermodalkan Rp10 juta. Dia memanfaatkan media sosial Instagram dan WhatsApp. Saat ini, akun Instagramnya @lumos_diamond diikuti 448 ribu followers dan penjualan dilakukan via website.

"Sejak ada Lumos Diamond, saya dapat membantu teman-teman saya bekerja. Membahagiakan orang tua saya, dan yang terpenting bisa memberikan produk top up yang murah kepada penonton setia saya," katanya.

Ke depannya, Leokoce berharap Lumos Diamond terus berkembang dan bisa ekspansi ke luar negeri. "Saya juga berencana mengembangkan aplikasi ponsel Lumos Diamond, agar konsumen dapat lebih mudah melakukan top up, serta mendapatkan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan," terangnya. (RO/R-1)