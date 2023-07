DCT Agency di Digital Hub Raih 5 Star MCN TikTok Shop

SALAH satu ekosistem yang berada di kawasan Digital Hub yakni DCT Agency berhasil menorehkan prestasi membanggakan sebagai 5 Star Multi Channel Network (MCN) pertama di Indonesia dalam ajang TikTok Shop ID MCN Half-Year Honor Party 2023. Acara penganugerahan tersebut diselenggarakan pada Rabu (28/6) di Jakarta. Sebagai startup yang bergerak di bidang talent management dan advertisement digital, DCT Agency berkomitmen mendukung perkembangan industri digital di Indonesia.

Keberhasilan DCT Agency dalam meraih penghargaan tersebut dinilai berdasarkan total pencapaian Gross Merchandise Value (GMV) MCN terus mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, DCT Agency selalu menjaga kualitas produksi konten dan selalu aktif mengikuti kegiatan kampanye dari TikTok Shop sehingga membuat Promotion Quality Points (PQP) para kreator mendapatkan nilai yang bagus dari TikTok Indonesia. Saat ini, perusahaan juga melakukan banyak kolaborasi dengan brands maupun para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membuat DCT Agency semakin dikenal secara luas sebagai Top Official TikTok Shop MCN di Indonesia.

CEO & Founder DCT Agency David Nugroho menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh TikTok Indonesia. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim dan dukungan dari 500 talents yang berada dalam naungan DCT Agency. "Penghargaan tersebut juga memotivasi kami untuk terus dapat bertumbuh dan berkembang dalam melahirkan talenta-talenta digital yang mampu mendorong penetrasi digitalisasi Indonesia. Semua pencapaian tersebut tak dapat terwujud tanpa peran dan dukungan luar biasa yang diberikan oleh Digital Hub kepada DCT Agency dalam mencapai kesuksesan dan pertumbuhan bisnis yang gemilang," ujar David.

Baca juga: Sinar Mas Land Hadirkan Enchante Business Park di BSD City

CEO Digital Technology Ecosystem & Development Sinar Mas Land Irawan Harahap turut mengucapkan selamat dan sukses kepada DCT Agency yang berhasil meraih penghargaan sebagai 5 Star MCN pertama di Indonesia dalam ajang TikTok Shop ID MCN Half-Year Honor Party 2023. "Kami sangat bangga salah satu partner di ekosistem kami di Digital Hub yakni DCT Agency berhasil mendapatkan achievement tersebut. Digital Hub berkomitmen untuk selalu mendukung seluruh ekosistemnya agar bisa mengembangkan bisnis mereka sehingga dapat berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi digital di Tanah Air," tutur Irawan.

DCT Agency menawarkan layanan digital marketing melalui Influencer dan Key Opinion Leader (KOL) dengan berbagai macam program yang mendukung branding perusahaan klien. DCT Agency menyediakan empat layanan berbeda, di antaranya KOL Campaign, TikTok Live E-commerce, dan TikTok Ads and Shop Manager yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Sepanjang 2022, DCT Agency mendapatkan 77,8 miliar views dari 500 talents yang telah bergabung ke dalam network DCT Agency.

Baca juga: Tingkat Okupansi Rooms Inc Hotel Semarang Meningkat Pasca-Pandemi

DCT Agency mempunyai visi untuk terus berkembang ke berbagai platform selain TikTok dan menawarkan Software as A Services (SaaS) di masa depan. Sebelumnya, DCT Agency memperoleh penghargaan sebagai 1st Best FnB MCN, Top 2 Best MCN, dan Nominated Best Fashion MCN dalam ajang TikTok Shop Indonesia Summit 2022 pada November 2022.

Kegiatan startup potensial ini berpusat di Lantai 2 dan 3 Marketing Gallery Digital Loft, Digital Hub, BSD City. Digital Loft merupakan perkantoran yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land di kawasan Digital Hub, didesain secara dinamis untuk menjadi ruang kerja para milenial. Area perkantoran ini dilengkapi dengan beragam fasilitas smart building/internet of things (IoT) seperti high flexibility and productivity data port, 24 hour-CCTV, facial recognition Door Security, door sensor alarm, video intercom & office monitor, light motion sensor, automatic roller shutter door, dan electronic delivery box yang dapat terhubung dengan ponsel pemilik unit. (RO/Z-2)