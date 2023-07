Threads Tambahkan Fitur Feed Kronologis Serupa Twitter

THREADS menambahkan kemampuan baru, menampilkan konten halaman feed atau beranda di platform ini sesuai dengan kronologi waktu dari akun yang diikuti, serupa kemampuan yang saat ini tersedia di Twitter.

Banyak pengamatan menyebut kemampuan ini merupakan fitur kunci yang Threads butuhkan untuk dapat bersaing dengan Twitter. Namun kemampuan yang diedarkan via update ini belum segara dapat dirasakan oleh pengguna.

Mengutip Engadget, untuk beralih antara feed For You dan Following, pengguna perlu mengetuk logo Threads atau ikon Home, dan mengusap dari satu tab ke tab lain. CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan pengguliran kemampuan feed kronologis ini pada saluran broadcast Instagram akunnya.

Sebagai pengingat, ketersediaan kemampuan feed kronologis pada platform Threads dalam waktu dekat juga disampaikan oleh kepada bos Instagram Adam Mosseri pada beberapa waktu lalu melalui akun jejaring sosial di platform pesaing Twitter tersebut.

Zuckerberg menambahkan bahwa Threads memperoleh fitur penting vital lain dalam bentuk penerjemahan. Saat mendapati unggahan dalam bahasa yang tidak dipahami, pengguna dapat mengetuk bagian sudut kanan bawah untuk menerjemahkannya.

Meta juga menambahkan sejumlah fitur lain ke Threads, salah satunya pada tab Activity. Pada tab tersebut, pengguna kini dapat menyaring notifikasi berdasarkan kategori seperti Follows, Replies, Mentions, Quoted Post, Reposts dan Interactions dari akun terverifikasi, atau memilih untuk menampilkan seluruh notifikasi.

Team Threads juga memperkenalkan tombol Follow baru, ditujukan untuk mempermudah pengguna mengikuti pengguna lain kembali dan cara untuk menyetujui seluruh permintaan mengikuti sekaligus jika akun diatur sebagai private.

Zuckerberg menyebut pihaknya akan merilis lebih banyak fitur baru untuk Threads di masa mendatang, diharapkan termasuk kemampuan untuk mengunggah Threads dari situs, pesan langsung atau Direct Messages, aksesibilitas lebih baik, pencarian lebih baik dan cara penggunaan serupa TweetDeck untuk menjaga tab pada unggahan Threads. (Medcom/Z-6)