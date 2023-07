Vakum Pembersih tidak Berat saat Digunakan Jawab Kebutuhan

AKTIVITAS membersihkan rumah kini lebih menguat lagi setelah pandemi. Karenanya, rumah tangga membutuhkan alat pembersih seperti vakum dengan teknologi terkini dan tentu tidak berat saat digunakan. Kebutuhan inilah yang dipenuhi vakum cerdas Tineco lewat seri high-end Floor One S6.

Maklum, ada masalah vakum yang terasa berat saat digunakan. "Dengan beban hanya 5 kg, Floor S6 sangat ringan saat digunakan. Apalagi ditambah fitur Auto Drive yakni brush akan otomatis bergerak maju meski tanpa dorongan yang kuat," ungkap Kevin Kevin Sunaryadi, CEO Mazuta Group selaku distributor Tineco di Indonesia. Merek itu masuk ke jajaran Brand Choice Award for Home and Living 2023 untuk kategori Vacuum Cleaner Cordless.

Fitur selanjutnya yang membuat Floor One S6 terasa lebih istimewa ialah Dual-Sided Edge Cleaning. "Kehadiran fitur ini mampu membersihkan dari dua sisi tepi. Bersihnya pun jadi lebih maksimal," jelas Kevin dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7). Dengan fitur pembersihan dua tepi serta beban yang lebih ringan, Tineco Floor One S6 diklaim mampu membersihkan dan mengeringkan lantai dalam waktu singkat. Hanya dengan sekali jalan, vakum mampu menyedot debu dan cairan sekaligus secara otomatis.

Ada pula teknologi iLoop Sensor, yakni sensor cerdas dan inovatif yang memungkinkan penyedot debu mendeteksi serta menyesuaikan daya isap secara real time. "Iloop Sensor bisa mendeteksi partikel-partikel kecil, sehingga dapat menghilangkan kotoran tidak terlihat atau kasat mata," ungkap Kevin.

Performa prima dari Tineco Floor One S6 juga didukung oleh fitur dari seri terdahulu seperti kapasitas baterai Li-ion hingga 4.000 mAh yang bisa bekerja selama 35 menit, daya isap maksimal hingga 30 air watt, All-in-one LED Display, dan WiFi/App. "Tineco Floor One S6 memiiliki tangki air bersih hingga 800 ml dan tangki air kotor sebesar 720 ml. Artinya, air bisa dibersihkan sempurna hingga lebih dari 90%. Lantai pun akan langsung kering setelah dibersihkan," ujar Kevin.

Fitur pembersihan secara otomatis atau Self Cleaning tidak hanya untuk air, tetapi juga berlaku pada sikat roll. Saat terpasang di dock sikat roll mampu membersihkan dirinya sendiri sehingga tidak perlu lagi dicuci secara manual. Tineco Floor One S6 dibanderol dari harga Rp8.690.000 serta bonus voucer hingga Rp200.000 selama periode launching mulai 20 Juli. Produk ini dapat dibeli melalui website resmi Tineco Indonesia (Tineco.id), dan toko official Tineco di Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Blibli. (Z-2)