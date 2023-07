MobileCom Percepat Transformasi Digital di Perindustrian

PT Mobile Sarana Sentosa Tbk (MobileCom) dipercaya menjadi partner mobile solution dalam mendukung program pemerintah mempercepat transformasi digital di perindustrian.

Dukungan itu diwujudkan dalam acara MobileCom Solutions Day yang bertema Harmony in technolohy: Exploring the interplay of technologies for enhanced professional productivity.

Acara ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan edukasi terkait implementasi teknologi, talenta, dan proses baru agar tetap bisa bersaing di era teknologi yang senantiasa berubah.

Event pertama MobileCom ini mengundang anggota Komunitas IT Karawang Bekasi (Komitkabe) dan turut menggandeng perusahaan penyedia perangkat teknologi, seperti Motorola Solutions, Nutanix, dan Honeywell untuk bersama-sama membantu mempercepat penerapan transformasi digital di industri manufaktur.

Adapun acara ini dititikberatkan pada empat pilar kunci transformasi digital, yaitu empower your employees, optimize your operations, engage your customer, dan transform your business.

Head of IT Department PT Mobile Sarana Sentosa Suryanto Hinarto menuturkan salah satu proses transformasi digital di industri manufaktur dapat dilakukan dengan memantau aktivitas pekerja di perusahaan.

Melalui aplikasi Invent, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas kinerja manajemen gudang, mempermudah monitoring aktivitas pengiriman, dan pengumpulan data lapangan dengan mudah dan singkat.

"Perusahaan juga dapat memberikan pelatihan keterampilan bagi para pekerja melalui aplikasi HumanCloudz," ungkap Suryanto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/7).

Head of Sales PT Mobile Sarana Sentosa Loly Triyanti menuturkan acara MobileCom Solutions Day ini merupakan bentuk komitmen perusahaan mendorong akselerasi digital demi Indonesia yang maju.

"Acara ini juga memberikan kesempatan bagi anggota komunitas atau perusahaan untuk dapat berkonsultasi terkait penerapan teknologi digital di perusahaan mereka sekaligus sebagai sarana networking satu sama lain," pungkasnya. (RO/S-2)