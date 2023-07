Jatis Mobile-PT Infinitium Solutions Perkuat Kemitraan WhatsApp OTP

PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk atau Jatis Mobile (JATI) bekerja sama dengan PT Infinitium Solutions dalam membantu sektor industri perbankan dan keuangan.

Dalam hal ini mengenai solusi produk WhatsApp OTP dan fitur Secure 3DS Transactions dari Infinitium serta kelebihan yang dimiliki WhatsApp OTP dalam produk SMS OTP dari Jatis Mobile.

Kerja sama tersebut diperkuat melalui seminar bertema Unlocking Efficiency: Empowering Indonesian Banks with WhatsApp OTP for Efficient, Faster, Easier, and Secure 3DS Transactions, di Jakarta.

Direktur PT Infinitium Solutions Joni Haryono menjelaskan seminar ini bertujuan memberikan wawasan mendalam dan peluang kepada para klien bisnis khususnya sektor industri perbankan dan keuangan.

"Peserta diberikan wawasan dan solusi layanan komunikasi yang nyaman dan dapat diandalkan untuk meningkatkan skor kepuasan pelanggan dan efisiensi menggunakan OTP dan list message dalam pengalaman pelanggan," kata Joni melalui siaran persnya, Senin (17/7).

Peserta juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan pemimpin dan ahli industri serta menjalin hubungan dengan profesional dari berbagai sektor perbankan dan keuangan sehingga memperluas jaringan bisnis dan menciptakan peluang kolaborasi.

"Kami percaya WhatsApp OTP sebagai delivery channel autentikasi yang efisien, cepat, mudah, dan aman khususnya pada transaksi 3D secure online e-commerce,“ kata Joni.

Senada, CEO of Enterprise Business Jatis Mobile Sri Bagus Wisadharna berharap seminar kolaboratif itu akan membuka pintu baru untuk kerja sama dan pengembangan antara kedua perusahaan.

"Juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi pelaku bisnis di sektor perbankan dan keuangan untuk memulai proses digitalisasi tentang layanan komunikasi yang nyaman dan dapat diandalkan dengan WhatsApp OTP,” tutup Sri Bagus. (RO/S-2)