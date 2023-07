Indibiz Siap Bawa Bisnis Go Digital Go Global

TELKOM Indonesia memperkenalkan Indibiz sebagai ekosistem solusi digital dunia usaha, Kamis (6/7/2023), di Jakarta. Melalui Indibiz, Telkom semakin fokus menggarap segmen business to business (B2B) khususnya sektor usaha di berbagai daerah di Indonesia.

Bersama pelaku usaha yang jumlahnya mencapai 64 juta unit di Indonesia, Indibiz bersiap membawa bisnis go digital go global melalui empat pilar solusi. Pertama, solusi platform dan layanan digital. Kedua, kolaborasi dengan start up dan para developer yang fokus untuk solusi kemajuan UKM. Ketiga, kolaborasi solusi pembiayaan dengan lembaga keuangan. Pilar keempat kolaborasi bersama komunitas dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas bisnis.

Berbagai inovasi produk yang dihadirkan meliputi Indibiz Pay, solusi digital untuk proses pembayaran. Komunikasi omni channel yang terintegrasi melalui Omni Channel Assistant (OCA). Solusi digital untuk ekosistem pendidikan bernama Pijar. Solusi monitor jaringan yang komprehensif untuk semua pelaku usaha seperti produk Netmonk, Layanan Satu, dan TEMS MDM.

Ada juga Logee sebagai solusi digital untuk sektor logistik, Agree sebagai platform digital untuk bidang pertanian, Kuncie sebagai platform digital untuk belajar bisnis, dan ratusan produk digital lain yang juga didukung konektivitas dari Telkom, solusi digital untuk industri perhotelan melalui produk IOT Envion. Masih banyak lagi ratusan solusi digital yang Indibiz siapkan.

"Ekosistem solusi dunia usaha yang dihadirkan Indibiz tersebut mampu mempercepat proses digital bisnis, meningkatkan produktivitas kerja, memperluas akses pasar di tingkat global yang mempermudah pelaku usaha lebih inovatif membesarkan unit usaha yang ditekuni," jelas OSM Regional Business Marketing Telkom Indonesia, Afifudin, dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7).

Untuk mengetahui ekosistem solusi digital dunia usaha Indonesia dari Indibiz, pelaku usaha bisa mendatangi booth Indibiz Experience di acara Digiland 2023 pada 8-9 Juli 2023 di Istora Senayan Jakarta. Acara yang akan berlangsung selama satu hari penuh tersebut menghadirkan banyak kegiatan seperti konferensi dari para pembicara terkemuka dan dihadiri ratusan pelaku usaha dari berbagai daerah yang akan merasakan langsung inovasi dan cara bekerja ekosistem solusi digital dunia usaha Indonesia dari Indibiz. (Z-2)