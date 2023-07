Selebritas Ramai-Ramai Gabung ke Threads, si Pembunuh Twitter

LEBIH dari 10 juta orang telah mendaftar ke Threads, saingan Meta untuk Twitter. Sejumlah nama pesohor dan selebritas juga tercatat sudah bergabung ke threads beberapa saat setelah peluncuran Threads, Kamis (6/7). Siapa saja mereka?

CEO Meta, Mark Zuckerberg mengatakan, sederet akun Threads sudah aktif untuk kalangan selebriti seperti Jennifer Lopez, Shakira, dan Hugh Jackman.

'Halo Threads,' ujar penyanyi berdarah latin, Shakira saat menuliskan percakapan pertamanya di Threads, disertai dengan emoji tangan yang melambai, seperti dikutip dari Daily Mail, Kamis (6/7).

Selain itu, ada juga koki ternama Gordon Ramsay, pembalap Formula 1 Lando Norris dan Oscar Piastri.

Chef Gordon Ramsay memposting Threads pertamanya dengan nakal. "Apakah disini saya bisa menemukan saus domba?"

Sementara pembalap pembalap Lando Norris memilih untuk memposting video dirinya dengan judul, "Menunggu teman-teman saya untuk bergabung dengan saya."

Selebritas lain yang telah memposting hari ini termasuk pesepakbola Kingsley Coman, juara Kelas Berat MMA Francis Ngannou, podcaster Steven Bartlett, bintang NBA Seth Curry, investor, dan komedian Adam Waheed.

Dari Indonesia, selebritas yang ikut gabung Threads ada Awkarin dan Dedy Corbuzier.

"Show me your magic. Better than Twitter," tulis Deddy Corbuzier dalam Threads pertamanya.

Koki asal Surabaya, Jawa Timur, Arnold Poernomo juga tak ingin ketinggalan. "Di Threads enaknya tulis apaan? Ya? Trolling, seriusan, resep, motivational atau ngasal aja. Welcome to my Threads jangan lupa like subscribe dan share," tulis Arnold Poernomo.

Meta memang berharap aplikasi ini akan menjadi platform masuk bagi selebritas, perusahaan, dan politisi. Dengan begitu, jumlah pengikut Threads juga meningkat secara otomatis.

"Sesederhana itu: jika pengguna Instagram dengan banyak pengikut seperti Kardashian atau Bieber atau Messi mulai memposting di Threads secara teratur, platform baru dapat berkembang dengan cepat," kata analis keuangan strategis Brian Wieser di Substack. (AFP/Z-4)