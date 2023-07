Ragnarok Origin Perkenalkan Gameplay dan Konten Anyar

SEKUEL resmi dari gim MMORPG populer Ragnarok Online, Ragnarok Origin, memperkenalkan gameplay dan konten terbaru pada update atau pembaruan mendatang.

Seperti dilansir dari Antara, pengalaman gameplay baru ini ditujukan untuk memberikan penyegaran bagi pengalaman bermain para pemain di gim. Sementara untuk konten, pembaruan akan dihadirkan pada level 90 yang memungkinkan para pemain untuk menjajal berbagai fitur dan tantangan menarik yang akan meningkatkan skill melebihi batas.

Adapun fitur yang hadir pada level 90 meliputi equipment baru, alur cerita yang didesain khusus untuk karakter level 90, penambahan Helheim Dungeon, Extreme Challenge Lv.4, dan tantangan Endless Tower.

Baca juga: Pevita Pearce Jadi Brand Ambassador Gim Ragnarok Origin

Selain itu, ada pula Nightmare Temple yang bisa dijajal oleh pemain, pun dengan mode GvG (Guild vs Guild) Siege. Ada pula gameplay Poring Poring Go! Go! Go! yang sudah dinantikan oleh banyak pemain Ragnarok Origin.

"Secara keseluruhan, update terbaru Ragnarok Origin menghadirkan gameplay dan konten baru yang mendebarkan. Dengan beberapa pengalaman baru seperti peningkatan Lv. 90, Nightmare Temple, Mode GvG Siege, dan Event Poring Poring Go! Go! Go! yang menarik, para pemain siap untuk mengikuti petualangan yang mengasyikkan," kata penerbit gim Gravity Game Hub.

Baca juga: Gravity Game Rilis Gim Ragnarok Origin

"Skill yang meningkat, alur cerita yang menawan, Dungeon yang lebih menantang, pertempuran guild yang epik, dan hadiah berharga menanti para pemain di dunia Ragnarok Origin," sambung mereka. (Z-6)