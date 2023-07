Nokia C31 Menang Selular Award ke-20 untuk kategori The Most Sustainable Smartphone

HMD Global mengumumkan ponsel Nokia C31 meraih penghargaan sebagai the most sustainable smartphone dari Selular Media Group (SMG) di ajang tahunan Selular Award ke-20.

Pengumuman ini berlangsung pada 26 Juni 2023 di Park Regis Arion, Jakarta. Ajang pemberian penghargaan tahunan ini telah diadakan sejak 2003 sebagai bentuk apresiasi bagi perusahaan teknologi dan telekomunikasi terhadap kontribusi mereka kepada konsumen Indonesia.

Tahun ini mengambil tema "Moving to The Next Level" dan terdapat 44 penghargaan, 6 di antaranya berfokus pada smartphone - para pemenangnya dipilih melalui kuesioner konsumer secara online dan diskusi panel tim redaksi.

Vice President India & Emerging Asia HMD Global Ravi Kunwar mengatakan, "Kami sangat senang Nokia C31 mendapatkan penghargaan dari Selular Media Network pada ajang Selular Award ke-20. Sustainable merupakan hal utama bagi kami di HMD, kami bekerja keras menjaga ponsel agar tidak cepat usang dan dapat digunakan untuk waktu lebih lama. Sustinability adalah hal yang sangat penting bagi HMD Global sebagai sebuah perusahaan dan kami selalu berupaya agar memberi dampak lingkungan yang lebih baik dari bisnis dan produk-produk kami."

CEO Selular Media Network Uday Rayana mengatakan, "Kami mengucapkan terima kasih kepada HMD Global atas kontribusinya terhadap industri TIK di Indonesia. Dari hasil diskusi panel dan jajak pendapat online Selular yang melibatkan lebih dari 900 responden, smartphone Nokia C31 berada di peringkat atas dari aspek sustainability."

"Melalui Selular Award, masyarakat dan dunia usaha dapat menilai brand-brand dan perusahaan yang memiliki prestasi mencorong. Mereka yang mampu meraih penghargaan di ajang Selular Award, dinilai telah mampu mengatasi tantangan, sekaligus menunjukkan prestasi yang signifikan dibandingkan para pesaing. Keberhasilan tersebut dapat mendorong reputasi brand, menumbuhkan loyalitas konsumen, dan meningkatkan penjualan," tambahnya. (RO/Z-1)