Calvin Klein Merilis Koleksi Jam Tangan Spring-Summer dan Fall Winter

BARU-baru ini, brand fesyen Calvin Klein meluncurkan rangkaian produk jam tangan terbarunya untuk koleksi Spring Summer dan Fall Winter.

Rupanya, dengan diluncurkan produk terbaru ini, Calvin Klein turut bekerja sama dengan Movado Group dengan merilis lebih dari 128 koleksi jam tangan untuk koleksi tersebut.

Felly Oktavia, Sales & PR Marketing Communications Manager Watch Continent mengatakan Movodo Group merupakan salah satu dari lima produsen jam tangan terkemuka di dunia.

Baca juga: Jennie Blackpink Keluarkan Koleksi Untuk Calvin Klein

"Adapun, koleksinya terdiri dari tiga kategori, yakni women, men, dan for eveyone," jelas Felly dalam acara peluncuran jam tangan Calvin Klein koleksi Spring Summer dan Fall Winter di The Cloud Lounge (Roof Top), The Plaza Office Tower, Jakarta, baru-baru ini.

Dia menambahkan jam tangan Calvin Klein selalu mengikuti tren dan perkembangan zaman sehingga desain yang dimiliki tidak menghilangkan DNA brand.

Tetap Tidak Menghilangkan DNA Brand

"Jadi setiap produk yang diluncurkan tentunya selalu mengikuti perkembangan jaman dan tren sehingga setiap produk yang kami luncurkan juga tidak menghilangkan DNA brand," imbuh Felly.

Baca juga: Usung Budaya Pop, Kampanye Calvin Klein x Jungkook BTS Viral

Pada produk terbarunya terdapat dua ukuran yakni 36 mm dan 45 mm dengan desain minimalis, clean, sensual, estetik, edgy, dan antimainstream.

"Sesuai dengan brand Calvin Klein yang menyukai simple namun tetap high quality dan stylish," jelas Felly.

Dipatok Harga Rp 3 Juta Hingga Rp 5 Juta

Lebih jauh, ia mengungkapkan jam tangan Calvin Klein sudah diluncurkan pada 2020 di dunia, tetapi di Indonesia dipasarkan mulai 2022. "Harga untuk koleksi Spring-Summer dan Fall Winter berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta," tutup Felly Oktavia

Berikut beberapa keunggulan yang bisa dimiliki watches fashion Calvin Klein yaitu diproduksi oleh Movado Group (ahli dalam pembuatan jam tangan sejak 1881), 100% baja tahan karat, tali kulit halus atau silikon memastikan daya tahan jangka panjang dan kenyamanan pemakaian.

Baca juga: Jam Tangan Luminox Seri Mil-Spec 3350 Miliki Teknologi Spesifikasi Militer

Selain itu, Felly menjelaskan keunggulan lain yang dimiliki watches fashion Calvin Klein adalah kristal mineral untuk daya tahan yang kuat, gerakan kuarsa, multifungsi, atau otomatis yang tepat, .tahan air 3ATM, 5 ATM, daya tahan baterai 18 hingga 36 bulan dalam penggunaan normal.

Dalam pengenalan jam tangan Calvin Klein, Felly menjelaskan bahwa garansi jam tangan Calvin Klein terbatas selama dua tahun.

"Agar jam tangan awet dan tahan lama, kamu harus menyimpannya di tempat khusus jam.Jangan simpan jam sembarangan karena bisa membuat jam tangan kamu lecet dan cepat rusak. Jika terkena air, cepat cepat di bersihkan menggunakan tisu/lap khusus jam," ;paparnya. (RO/S-4)